Туристы рассказали, откажутся ли они от туров на Ближний Восток

После того как стало известно об ударах США по ядерным обьектам в Иране, редакция TourDom.ru решила выяснить мнение читателей о возможных последствиях для туризма и предложила поучаствовать в двух опросах. Как оказалось, большинство - осторожные оптимисты.

Первый вопрос звучал так “Как удар США по Ирану повлияет на международный туризм?”. С большим отрывом победил вариант “Пострадает только туризм на Ближнем Востоке” - его выбрали 43% из более 5800 участников опроса в телеграм-канале “Крыша Турдома”. Алармистов почти вдвое меньше - 23%. Они уверены, что последствия окажутся глобальными, люди во всем мире будут бояться путешествовать. Проявили себя и сторонники обратного сценария. Правда их совсем мало: 4% подписчиков ставят на быстрое завершение конфликта и ждут хороших новостей. Более того, некоторые уже интересуются скидками.

Второй вопрос был адресован тем, кто планирует отдых за границей в этом году и звучал так: “Будете ли менять ваши планы?”. Оказалось, что почти треть (30%) не собираются этого делать, 14% находятся в раздумьях, а поменяли направление отдыха только 6%. Причина такого распределения ответов скорее всего связана с тем, что отказаться от оплаченного тура и гарантированно вернуть все деньги сейчас можно только если отдых планировался в двух странах, Израиле и Иране. МИД официально не рекомендовал туда ездить, а значит, по закону “Об основах туристской деятельности” компании обязаны сделать 100% возврат. Предупреждений по поводу поездок в остальные страны ближневосточного региона не было. При отказе от тура туркомпании имеют право удержать свои фактически понесенные расходы: чем ближе дата заезда, тем потери существеннее.

“Летим на Пхукет 2 июля Эмирэйтсами через Дубай. Расписание на эту дату не поменяли, а значит сдать билет можно с большим штрафом. В то же время наземный тур нужно уже сдавать, чтобы с минимальным штрафом. Если бы можно было сдать все сейчас без огромных штрафов, я бы сдал”, - привели пример в комментариях.

Имеет значение и определенный фатализм, который выработался за последние три года:

“Какой смысл что-то отменять. У нас над городами дроны летают!”.

В общем, большинство туристов не спешит менять свои планы. Однако многое будет зависеть от информационного фона - если плохие новости продолжат поступать, спрос на отдых в ближневосточных странах может снизиться.

“Очень бы хотелось слетать в Египет в конце сентября, но посмотрю на международную обстановку”, - написала одна из подписчиц.