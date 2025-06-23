Что изменит отмена виз с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

Отмена визового режима между Россией и тремя странами — Мьянмой, Иорданией и Бахрейном — упростит путешествия и может увеличить турпоток, рассказали RT в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

Однако, по словам экспертов, реальный эффект будет зависеть от развития инфраструктуры и авиасообщения.

«В краткосрочной перспективе значительного всплеска спроса не ожидается, но в среднесрочной — при условии расширения транспортной доступности — турпоток может вырасти на 10—20%. Главное, чтобы за упрощением визовых правил последовали и шаги по продвижению данных направлений на российском рынке», — заключили в организации.

Ранее сообщалось, что власти России планируют до конца 2025 года отменить визы с тремя странами: Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.