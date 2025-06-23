Билеты на вывозные рейсы из Израиля раскупили за полчаса

Туристы и репатрианты, желающие покинуть Израиль, жалуются, что билеты на вывозные рейсы слишком дорогие, но даже за высокую стоимость их не купить.

Сегодня из аэропорта Бен-Гурион должны отправиться 24 рейса с 1 тыс. пассажиров на борту. По словам тех, кто пытается выбраться из страны, билеты на них были раскуплены в течение получаса после начала продаж.

«Самый главный вопрос: где эти рейсы из Израиля? Нет билетов нигде». «Вчера можно было купить на Israir – билеты разбирали на глазах, разлетелись менее чем за полчаса». «El Al раньше 15 июля ничего не выдает. Israir – с 8 июля, но непонятно, что это за рейсы», – сетуют туристы.

Авиакомпания El Al продавала билеты в Ларнаку за 99 долларов США, в Афины – за 149, в Рим, Париж и Лондон – 299, Бангкок – 695, Нью-Йорк и Лос-Анджелес – 795 долларов. Перевозчик заявил, что тем, чьи рейсы по данным направлениям были отменены с 13 по 30 июня и кто теперь летит в тот же регион, ничего доплачивать не требуется. Но это утешает немногих, так как билетов мало и каждый лишний день, проведенный в стране, обходится дорого – ведь проживание туристы продлевают самостоятельно.

«Я сижу с отмененным билетом от El Al и в принципе не должен платить. Но я столько плачу за ожидание и столько читаю о вывозе по чайной ложке, что понимаю: или сам за бешеные деньги, или тебя вывезут отсюда через месяц в лучшем случае», – написал один из тех, кто не может выбраться из страны.

В авиакомпании разводят руками: менее чем за двое суток с момента открытия регистрации было получено более 25 тыс. запросов на вывоз, а посадить на один рейс можно не более 50 человек. Власти обещают за несколько дней оценить ситуацию и к следующим выходным сообщить, можно ли увеличить число вылетающих бортов и количество человек на каждом из них.

Зарегистрироваться на вылеты из Израиля можно через сервисы перевозчиков:

El Al / Sun Dor

тел.: *2250 / 03-977-111

Arkia

WhatsApp: 03-6903712

тел.: *5758 / 03-6903712

Israir

тел. и WhatsApp: 03-7955777

e-mail: service@israir.co.il

Air Haifa

e-mail: service@airhaifa.com.

Тем, кому уже удалось купить билет, напоминают: вылеты будут осуществляться исключительно из терминала 3 аэропорта Бен-Гурион. Пускают туда только тех, у кого есть билеты, а также сопровождающих несовершеннолетних и пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, желающие покинуть Израиль, могут воспользоваться паромом, отправляющимся из порта Ашдод на Кипр (около 500 долларов), но купить билет на него тоже непросто: