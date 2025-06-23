Из Израиля вернулись все организованные путешественники

Там могут оставаться только те россияне, которые бронировали отели и билеты на самолёт самостоятельно.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Уже достаточно большой срок не рекомендовано Минэкономразвития продавать путёвки в Израиль. И буквально накануне ирано-израильского конфликта ведомство сняло это предупреждение, и были отправлены примерно полторы сотни человек. Это случилось за два дня до истории этой. Через Египет всех людей уже вернули в Россию. Ответственно заявляю, что ни одного организованного туриста в Израиле не осталось. Сейчас есть только так называемые «дикари», те, кто на свой страх и риск купили билеты, проживание и сами уехали в Израиль. Их несколько сот человек. В основном эти люди тоже возвращаются через Египет».

Ранее стало известно, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновляет работу. Об этом сообщили в Минтуризма Израиля. Воздушная гавань будет работать с ограничениями: не более 1500 пассажиров одновременно могут находиться в терминале 3, откуда будут осуществляться вылеты, и не более 50 человек можно зарегистрировать на каждый рейс.