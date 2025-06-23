Эксперт рассказал, как россияне могут отдыхать за границей в 2025 году

В 2025 году россияне смогут насладиться отдыхом за границей, не оформляя визу и не тратя время на пересадки. Экономист, член Экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас рассказал о самых популярных направлениях для путешествий.

© Вечерняя Москва

В 2025 году путешествовать из России можно во множество стран, не оформляя заранее визу. Это направление остается актуальным на фоне ограничений, действующих в ряде западных государств. Самые востребованные маршруты без пересадок — Турция, ОАЭ, Сербия, Белоруссия, Армения, Узбекистан и Казахстан, — уточнил он.

Среди внутренних рейсов в РФ остаются прямые перелеты до Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Сочи. Турция занимает первое место по числу бронирований.

Паулаускас обратил внимание на простоту требований для въезда в эту страну: достаточно только загранпаспорта, действительного более 120 дней с момента выезда и обратного билета. Аналогичные условия действуют для Сербии, ОАЭ и стран ближнего зарубежья.

Однако эксперт предупредил о правилах въезда, поскольку в большинстве стран срок пребывания ограничен 30, 60, 90 или 180 днями. За превышение установленного лимита грозит штраф или депортация.

Экономист добавил, что иногда от туристов могут потребовать подтверждение брони отеля или медицинскую страховку. Кроме того, безвизовый режим не дает права на работу, в том числе удаленную, что тоже важно учесть.

Для экономии рекомендуется оформить раннее бронирование и пакетные туры. Кроме того, можно отслеживать предложения от онлайн-сервисов и акции у туроператоров. Весной и осенью стоимость туров может снижаться на 30 и более процентов, сообщает Life.ru.

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян объяснил, что пока запрета поездок по паспорту старого образца в третьи страны нет, несмотря на информацию в СМИ о том, что в ряде европейских государств ввели подобное ограничение.