Какой транспорт лучше всего подойдет для посещения Абхазии

Пляжный сезон в Абхазии набирает обороты. Пиковые месяцы еще впереди, по традиции это июль, август и сентябрь, поэтому именно сейчас полезно оценить дорогу в Абхазию: предупрежден - вооружен.

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Для авиапутешественников все просто: если отдыхаете в западной части Абхазии, то по-прежнему правильный выбор: аэропорт в Адлере. Оттуда на такси или на маршрутке - к Псоу, переходите границу, и… Или маршрутка (до Сухума 400 руб.), или такси - как договоритесь, но не меньше 3,5 тысячи.

Впрочем, из Адлера разумнее ехать в Гагру, Пицунду и Гудауту. Если нужен Сухум, то разумнее прилетать в Бабушару, это аэропорт имени Владислава Ардзинбы в 18 км от столицы Абхазии. И в самом Сухуме масса интересных мест, да и отсюда быстро и удобно "осваивать" восточную часть страны. На местном туристическом рынке в этом сезоне заметный акцент "на Восток": там интригующие "необитаемые" города (на самом деле обитаемые, но заброшенные), ущелья и водопады, пещеры и радоновые источники. Конечно, все это есть и в других регионах Абхазии, но для т.н. "возвратного туриста", который уже все объездил, нужны новые впечатления. К тому же возрождающиеся курорты Очамчыры пока малолюдны (многие это ценят), а город Гал, что почти на границе с Грузией, вообще еще не знает массового туриста. Что весьма позитивно сказывается на местных ценах.

Да, о ценах. В интернете бушуют страсти: на днях одна дама на совещании лидеров местной туротрасли пожаловалась на туристов, "которые на всем экономят, ничего не покупают, кроме доширака". Резонанс превзошел ожидания, страсти не стихают - напротив, разгораются. Полагаю, дама уже горько пожалела о своих словах.

Отвечу дипломатично. Во-первых, местная инфраструктура пока еще не готова к массовому приему арабских шейхов. Во-вторых, и это главное, лично я доверяю своему кошельку и своим глазам больше, чем интернет-страстям. Полет в Сухум на большом А-330 удобен, но вовсе не бюджетен, билеты туда-назад обойдутся примерно в 29 тысяч.

И я сейчас пишу из Абхазии: лица сограждан вижу и в недорогих "акрыфарта" (это столовая на абхазском), и в бесчисленных кафе, включая не самые дешевые. Да и лучшие рестораны - например, "Гагрипш" в Гагре и "Лабра" в Сухуме - тоже изрядно заполнены туристами из России. Поэтому не стоит так громко про доширак, турист существо обидчивое, может больше и не вернуться. К тому же нет ничего криминального и унизительного в том, если человек вынужден экономить, а на море ой как хочется. Будьте к ним великодушны в Стране Души.

Но возвращаемся к путям-дорогам. Невероятно перспективное направление - морское. Об этом говорят самые мудрые туроператоры: было бы классно прибывать в Страну Души морем. Или, как вариант, приехав в Гагру, на белоснежном теплоходе отправиться в Сухум.

Увы, такого нет. Как и нет "марин" (стоянок для маломерных судов), все еще не восстановлены порты. Хотя все знают: те же "марины" способны принести миллиарды налогов в казну.

В море выйти, впрочем, можно. Валяясь на гагрском пляже, ты с воды получаешь предложение с проплывающих катеров и катамаранов. Через громкоговоритель:

"Пошли, покатаемся! Просто помаши рукой или полотенцем - мы пристанем, заберем".

Цена прогулки 1-2 тысячи рублей, но это на час. Повторюсь: очень нужны морские маршруты вдоль всего побережья.

И наконец - автопутешествия. Покупаете страховку (российское ОСАГО и каско здесь не действуют). Туристу надо купить абхазскую, на 15 дней или на месяц (от 2,7 тысячи). Часок потомитесь на КПП "Псоу" и… Вся Абхазия перед вами. Международные права не нужны, достаточно российских, их и предъявляете на границе вместе со свидетельством о регистрации авто. Заправок много, цены на бензин не шокируют. Кстати, все относительно близко. От границы до Гагр - 20 км, до Нового Афона - 80, до Сухума - 100.

О состоянии дорог пишут разное, но главная трасса, что идет вдоль моря почти до Грузии, во вполне приличном состоянии.

Несколько практических советов. Если у вас или ваших пассажиров есть склонность к укачиванию, то поаккуратнее в районе Нового Афона, там горный серпантин. В остальном - едете и наслаждаетесь: слева горы, справа море. Природа великолепная.

Пить за рулем нельзя. Ни капли. Но ведь это юг, как же без бокальчика сухого… Нет, нельзя - и точка.

Можно ли на своем авто - в горы? Да пожалуйста! Правда, все самые интересные локации находятся в нацпарках, нужно будет заплатить экологический сбор. Обычно 700 руб. за взрослого и 200 за ребенка.

Но вот надо ли на своем авто... И дело тут не в деньгах, хотя в такие места с экскурсией меньше чем за 3 тысячи рублей не попасть. И то, это цена за одного при групповой поездке. Индивидуальная обойдется не меньше 10 тысяч за машину. Есть предложения и за 20-30 тысяч. Помните - если у вас не внедорожник, то в горах вообще делать нечего. Тут джипинг в полном смысле слова. И в горах надо уметь ездить. Поверьте, это незабываемое впечатление, когда разъезжаются на перевале две машины. Считанные сантиметры друг от друга, а рядом - пропасть.

Спускаться не легче. Пробовал записывать видео, паря с фотоаппаратом в руке. Сьемка ничего не передает, хотя вместо крови адреналин, и ты оглох от истошных воплей страха спутников.

Да, чуть не забыл: в Абхазии никто не любит пристегиваться ремнем, хотя это и неправильно. Но это страна храбрецов.

Но главная опасность - скот. Ехал от Сухума в Гагры, это меньше двух часов. Насчитал 30 встреч с коровами и лошадьми. То есть получается одна буренка в четыре минуты. Бывает по-разному, но если день жаркий, то они выходят на асфальт, смело идут вам навстречу. Могут разлечься посредине дороги. Чем их асфальт так манит? Говорят, проезжающие на скорости машины потоками воздуха сдувают с них слепней. Мы для них вроде как бесплатные кондиционеры.

"Ага, я сам был свидетелем встречи лошади с "кондиционером", - рассказывает таксист Саша. - Семья из России приехала, первый день у нас, и водитель не смог увернуться. Все живы, только дети были не пристегнуты и прилетели в переднюю часть салона. Все в шоке, конечно, и дети, и взрослые. Машина разбита, нужно вызывать эвакуатор. Неплохо у людей отпуск начался, а?"

Я попытался шуткой смягчить ситуацию: ну хоть корову имеют право себе забрать, наверное.

"Жара, и через пару часов кровь отравит мясо, - со знанием дела реагирует собеседник. - Надо быстро свежевать, но кто ж этим на дороге при ДТП заниматься станет?"

В общем, одни потери.

Морализаторством заниматься не стану, сами делайте выводы. Местные приноровились к поведению скотины на трассах, я даже успел снять на телефон, как наш водитель-виртуоз на УАЗике мастерски обходит по встречной буренку. Но он здесь родился. Сможете ли вы так?

Добавлю еще, что на местных дорогах можно встретить отару овец, но обычно они не на больших трассах. За овцами хозяева присматривают, тогда как коровы и кони бродят где пожелают. А однажды на дорогу перед нами выскочил поросенок. Как ни странно, свинтус оказался умнее всех: бежал лихо, и почти под углом 90 градусов, т.е. шоссе пересекал максимально безопасно. Ну не торопится это создание в мир иной, и поэтому - молодец. Так что никакого свинства на дорогах.

Я в благодарность не заказываю свиных отбивных. Да это и ни к чему, в этих краях изумительно готовят баранину и говядину. А главное, кроме традиционных религий в Абхазии есть своя, особая. В здешнем пантеоне богов есть владыки грозы и молнии, охоты, земледелия, воды и другие. Надо жить в гармонии со всем живым.

Так и поступим.