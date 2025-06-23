Таксист в Азии предложил туристке расплатиться за поездку телом и пожалел

Таксист в Южной Корее сделал непристойное предложение туристке во время поездки и прослыл в сети «позором страны». Соответствующее видео девушка разместила в TikTok, на него обратил внимание портал The Star.

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30-летняя жительница Таиланда рассказала, что во время визита в эту азиатскую страну ее подруга подверглась словесным домогательствам, и подписала ролик фразой:

«Будьте осторожны, когда берете такси в Южной Корее».

Когда тайка ехала на такси до вокзала Сеула, чтобы сесть на поезд в Пусан, водитель с помощью онлайн-переводчика начал задавать ей личные вопросы. Сначала он поинтересоваться ее семейным положением, затем предложил подвезти ее в Пусан на такси, а после — расплатиться за поездку телом.

Автор ролика добавила, что ее подруга сильно испугалась, когда водитель остановил машину и продолжил с ней разговаривать. Он дал девушке свой номер телефона и спросил, когда она вернется в страну.

«Южная Корея — безопасная страна, в которой много хороших людей. Но не думайте, что это так на 100 процентов», — написала пользовательница TikTok.

Видео быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди южнокорейцев. Многие из них резко осудили поведение мужчины, отметив, что подобные инциденты несправедливо подрывают репутацию других водителей такси.

«Вы приехали в Южную Корею, ожидая хороших впечатлений, но теперь вы уезжаете с травмирующим опытом. Как человек, который любит Таиланд, я действительно сожалею», — прокомментировал публикацию один из пользователей.

В мае 2025 года в Европе состоялся суд над таксистом, который изнасиловал пьяную туристку на подземной парковке. Прокуратура потребовала для обвиняемого 12 лет тюремного заключения.