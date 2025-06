Российские туристы на Кубе рассказали о нашествии змей

Отдыхающие на Кубе российские туристы рассказали о нашествии удавов, которые заползают в номера отелей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как уточняется в материале, «удавы заполонили отели на Кубе». Путешественники сообщают, что в бары, рестораны и даже в номера гостиниц проникают крупные змеи, длина которых может достигать трех метров. Из-за этого люди опасаются открывать балконы и выходить из своих комнат.

Канал отмечает, что змеи свободно ползают по территории отелей, их отлавливают сотрудники. Раньше, по словам отдыхающих, таких удавов видели только за территорией отелей, теперь же они облюбовали новые места.

В статье говорится, что кубинские удавы не представляют опасности, но если к ним приблизиться, они могут напасть и укусить.

