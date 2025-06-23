«Глаза расширились, потом сузились». Турист описал напиток в Мексике

Российский путешественник побывал в Мексике и попробовал местный национальный напиток — мескаль. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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Автор публикации признался, что ему налили мескаль в горах штата Оахака, пояснив, что это «как текила, только для мужчин».

«Я сделал глоток, и мои глаза расширились, потом сузились, потом я замер и выдал что-то типа: "По-моему, я вдохнул вулкан"», — такой фразой описал свой опыт россиянин.

Он добавил, что это напиток «с крепостью, характером и ароматом деревенского пожара».

Путешественник также отметил, что, по местной традиции, мескаль пьют не залпом, как в клубе, а медленно, смакуя, с ломтиком лайма и солью из червяков. Для этого их сушат, солят и толкут в порошок.

Блогер признался, что иногда в Мексике можно найти и вкусный мескаль.

«Если долго искать, спрашивать и не пить все подряд, то можно найти что-то мягкое, с нотками дыма, какао, ванили… и с такой глубиной, что начинаешь вести философские беседы с кактусами», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал машины состоятельных мексиканцев фразой «чуть шеи не свернули, разглядывая их». По его словам, богачи в этой стране любят пикапы, которые можно спутать с танком.