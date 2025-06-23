Во Владивостоке встретили первый рейс китайской авиакомпании из Шанхая

В Международном аэропорту Владивосток встретили первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Air из Шанхая. Самолет Airbus 321 в столице Приморья встретили традиционной водной аркой. Данная авиакомпания - первый иностранный авиаперевозчик на линии Владивосток - Шанхай с 2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

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В летнем расписании полеты в китайский мегаполис будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Добраться до Шанхая пассажиры смогут за 3 часа 30 минут. На маршруте задействовано воздушное судно Airbus 321 в двухклассной компоновке.

С введением новых рейсов частота полетов по маршруту Владивосток - Шанхай составит восемь в неделю. Сейчас из столицы Приморья туда летают две российские авиакомпании - "Россия" и S7 Airlines.