Ходивший из России в Европу паром продали на лом

Паром Princess Maria, ходивший из Санкт-Петербурга в города Европы, продали на лом в Турции. Об этом сообщило финское издание Moottori.

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Отмечается, что в 2010 году компания St. Peter Line приобрела судно и стала проводить круизы в Петербург из Хельсинки, Таллина и Стокгольма. В это время Princess Maria ходило под флагом Мальты, так как там были зарегистрированы и судно, и компания-владелец.

В 2016 году паром перешел итальянской компании Moby Lines и был переименован Moby Dada. В июне 2022 года судно ушло в порт Мессина на Сицилии и больше в Россию не вернулось.

Теперь стало известно, что паром, ставший символом круизов по Балтийскому морю, утилизируют в Турции.

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