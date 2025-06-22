Жители Перми не могут улететь на самолете из Шарм-Эль-Шейха

Туристы приняли решение вернуться домой из-за сильной жары. По пути выяснилось, что рейс задержали по неизвестным причинам.

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Жители Перми, Павел и Елена, пожаловались на задержку рейса из египетского города Шарм-Эль-Шейх.

По словам пары, самолет должен был вылететь еще несколько часов назад, но туроператор сообщил, что рейс будет перенесен. Причина не уточняется.

«Поэтому последние 3 дня мы мечтали вернуться домой. За день до вылета, вечером, увидели, что наш рейс отправится на час раньше, и очень этому обрадовались. В полдень выселились из номера, пообедали, взяли еды в дорогу и стали ждать трансфер, и тут наш оператор пишет, что вылет задерживается на 8 часов», - заявила Елена.

Туристы прилетели в жаркие места еще на прошлой неделе, но резко изменили мнение о поездке - пара жаловалась на невыносимую жаркую погоду и отсутствие интересных событий на отдыхе.

Пока мужчина и женщина пережидают свой вылет в гостинице.