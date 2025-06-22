Таиланд закрыл КПП на границе с Камбоджей

Таиланд закрыл контрольно-пропускной пункт на границе с Камбоджей после провокации камбоджийских туристов на территории одного древних кхмерских храмов, который является объектом пограничного спора между двумя странами. Об этом сообщила газета The Nation.

По данным издания, командующий 2-м военным округом сухопутных войск Таиланда Бунсин Пхаткланг отдал приказ о закрытии КПП Чонгсайтаку после того, как около 30 граждан Камбоджи начали петь свой национальный гимн на территории храма Прасаттаквай. Пхаткланг указал, что дальнейшие провокации могут усилить напряженность и потенциально привести к насилию в отношении местных жителей.

Таиланд неоднократно заявлял, что Прасаттаквай находится на территории Таиланда, однако Камбоджа оспаривает это. Храм является одним из четырех объектов, принадлежность которых через Международный суд ООН пытается оспорить Камбоджа. В то же время Таиланд не признает юрисдикцию этого суда с 1960 года.

МИД Таиланда ранее заявил, что не планирует вводить торговые ограничения с Камбоджей в связи с обострением пограничного спора между двумя государствами.

"Мы просто ограничиваем передвижение людей, корректируя часы работы погранпереходов, но мы не запрещаем импорт или экспорт товаров. Мы узнали, что, с другой стороны, с 17 июня Камбоджа ввела приостановку импорта всей сельскохозяйственной продукции из Таиланда через наши общие пограничные пункты", - сказала заместитель пресс-секретаря таиландского МИД Марати Налита Андамо.

28 мая на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани, произошел вооруженный инцидент, в ходе которого военные Таиланда открыли огонь по военному посту Камбоджи в деревне Течо Морокот района Фонг. В результате один камбоджийский военнослужащий был убит, еще несколько получили ранения. Стороны обвинили друг друга в том, что была спровоцирована конфронтация, но при этом высказали готовность не допустить эскалации конфликта и урегулировать его путем переговоров.