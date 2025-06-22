«Любви не случилось». Турист поделился секретами отдыха в Таиланде

Российская путешественница Саша Коновалова побывала на популярном курорте Таиланда Паттайя и предостерегла соотечественников от распространенных ошибок, которые могут испортить отпуск. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Скажу честно: любви с первого взгляда у меня с Паттайей не случилось. Мне понадобилось время, чтобы полюбить этот курорт. А все потому, что я совершала типичные ошибки новичка», — такими фразами описала свой опыт автор публикации.

Во-первых, россиянка посоветовала туристам не купаться на центральном пляже с грязной водой, а отправиться на остров Ко Лан — местные «Мальдивы».

«Всего 30-40 минут на пароме — и вы в прекрасном месте с мелким светлым песочком и чистой голубой водой. Билет на паром стоит всего 30 батов (около 71 рубля — прим. "Ленты.ру")», — написала блогерша.

Во-вторых, путешественница порекомендовала внимательно выбирать отель в Паттайе. По ее словам, промах в этом моменте может испортить весь отдых.

Третий нюанс, о котором рассказала Коновалова, — тщательный выбор заведений для еды. Это поможет избежать разочарований и отравлений.

«Я советую заранее выбирать заведения по Google-картам. Там есть не только отзывы. Очень часто тайские рестораны выкладывают в открытый доступ свои меню — если его нет, можно увидеть фотографии посетителей», — отметила она.

Россиянка добавила, что в Паттайе не стоит проводить все время в отеле, так как в ее окрестностях есть много достопримечательностей. Кроме того, она подчеркнула, что туристам стоит заранее продумать досуг и выбрать подходящие развлечения: шопинг, аквапарк, ночные рынки, тайский массаж и другое.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые особенности Таиланда фразой «брезгливым это не понравится». Она предупредила, что даже в дорогих местных ресторанах на берегу моря к туристам могут приставать назойливые мухи.