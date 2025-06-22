«Нам есть к чему стремиться». Турист рассказал о метро Токио

Российская путешественница побывала в столице Японии Токио и рассказала об удививших ее в местном метро вещах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

«Прежде я думала, что самое крутое метро у нас в Москве, где каждая станция выглядит как музей. В этом плане, конечно, нас не обогнать, если говорить про интерьеры, но по другим параметрам нам есть к чему стремиться и поучиться у тех же японцев», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Первое, что поразило путешественницу, — идеальная чистота при отсутствии урн. Кроме того, она не ожидала увидеть на каждой станции удобные и комфортные туалеты с бесплатным входом для всех желающих.

«Можно включить музыкальное сопровождение, чтобы не смущать окружающих. Есть подогрев сиденья, встроенное биде и вообще много разных функций. Всегда есть мыло для рук. Кабинки просторные, практически в каждой есть специальное кресло для ребенка, чтобы тот не плакал и видел родителя», — удивилась блогерша.

Автор публикации также отметила, что в метро Токио настолько безопасно, что дети по вечерам могут ездить одни; в вагонах никто не шумит, не разговаривает по телефону, музыку слушают в наушниках, а видео смотрят без звука; везде есть указатели и сотрудники, которые помогут разобраться, а в поезд люди заходят по очереди, там нет толпы и давки.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила непривычные для соотечественников стандарты красоты в Японии.