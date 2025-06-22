Израиль приоткрывает небо для вывоза туристов

Застрявшие в Израиле туристы из-за закрытия воздушного пространства на фоне израильско-иранского конфликта получили возможность вылететь из страны. Первые вывозные рейсы планируют начать с 23 июня. Израильские авиакомпании анонсировали полеты в Европу, США и Юго-Восточную Азию. Среди объявленных маршрутов нет перевозки в Россию. Для возвращения домой россиянам придется делать пересадку в международных авиахабах.

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Рейсы из аэропорта Бен-Гурион будут осуществляться по особым правилам. В целях минимизации рисков на борту самолета могут находиться лишь 50 пассажиров.

Авиакомпания El Al заявила о планах полететь в Ларнаку, Афины, Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бангкок. Перевозчик предложил туристам заполнить специальную форму на сайте, предупредив, что такая регистрация не является бронированием или подтверждением места. Все пассажиры, у которых уже были билеты на ранее отмененные рейсы El Al и ее дочерней компании Sun D'or, смогут вылететь без дополнительных затрат.

В авиакомпании Israir собираются пустить в продажу ограниченное количество мест на рейсы в Тбилиси, Афины, Рим, Будапешт и Ларнаку. Израильский перевозчик Arkia Airlines также готовится к международным рейсам, среди которых Барселона, Вена и Батуми.

Израиль закрыл свое воздушное пространство 13 июня, из-за чего там застряло несколько десятков тысяч туристов из разных стран. Ранее TourDom.ru писал, что россияне выбираются из страны через сухопутные границы с Египтом и Иорданией. При этом туристы с маленькими детьми просили эвакуировать их самолетами из-за долгого и опасного трансфера из Тель-Авива до Эйлата.