Эксперт объяснил, как получить бесплатную медпомощь в Абхазии

Экстренная медицинская помощь гражданам России, находящимся на территории Абхазии, в том числе - туристам, оказывается бесплатно и в полном объеме. Об этом рассказала "Российской газете" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Семаева.

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Она сослалась на соглашению между российским кабмином и правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области оказания медицинской помощи.

«Другими словами, если вы попадаете в медицинское учреждение в состоянии, связанном с угрозой для жизни, требующем оказания неотложной медицинской помощи, вам ее окажут на безвозмездной основе», — пояснила она.

Она уточнила, что это соглашение распространяется и на экстренную медицинскую помощь в период беременности и родов.

«Согласно этому же соглашению транспортировка на территорию России в пределах Абхазии в этом случае также должна осуществляться абхазской стороной бесплатно, однако здесь не все однозначно, — продолжила она. — На сайте посольства РФ в Республике Абхазия размещена информация о том, что организацию медицинской эвакуации в Россию туристам придется оплатить самостоятельно».

После того как угроза для жизни устранена, за дальнейшее лечение в Абхазии придется платить, поскольку российский полис ОМС там не имеет силы. Таким образом, если вам требуется дальнейшее лечение, а медицинской страховки у вас нет, лучше отправиться в Сочи, добавила эксперт.

Туроператоры советуют перед поездкой в эту страну оформить туристическую медстраховку. Предполагается, что она покроет все расходы, связанные не только с лечением, но и, при необходимости, с транспортировкой в Россию.