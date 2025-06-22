В Абхазии заявили, что «туристы за 300 рублей» — не нужны

Власти Абхазии хотят, чтобы к ним приезжали только состоятельные туристы из РФ, которые не экономят деньги и приобретают местную продукцию. Об этом высказалась сотрудница Министерства туризма республики Кристина Лакербая.

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Она заявила, что стране не выгодны «туристы за 300 рублей», питающиеся лапшой быстрого приготовления и ничего не покупающие за пределами гостиницы.

«Мы не получим тот доход, который планировали. Турист, который приезжает за 300 рублей, будет стоять в очереди за стаканом сока в отеле, а на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они приобретали сувениры, нашу сельхозпродукцию. Нам такой турист не нужен», — сказала чиновница во время совещания правительства Абхазии, передает портал «Блокнот Сочи».

С 1 мая после 30-летнего перерыва возобновили прямые регулярные авиарейсы между РФ и Абхазией. Авиакомпания «ЮВТ аэро» выполнила первый рейс по маршруту Москва (аэропорт Внуково) — Сухум.

Сухумский аэропорт, построенный в 1960-х годах, не работал с 1993 года из-за грузино-абхазской войны. В октябре 2023 года заключили соглашение о его реконструкции, а 7 февраля текущего года аэровокзал принял тестовый рейс из Москвы.