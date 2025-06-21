В Абхазии недовольны бедными туристами

В Абхазии недовольны тем, что в республику едет мало состоятельных туристов. А те, кто приезжает, не вполне соответствуют ожиданиям местных чиновников.

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«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 руб., я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купят. Они приезжают, покупают “дошираки”, а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист, я считаю, не нужен», – заявила на совещании в республиканском правительстве Кристина Лакербая, начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии.

Столь категоричное заявление вызвало суровую реакцию у российских туристов. Главный вывод, который можно вынести из обсуждения в телеграм-канале «Крыша ТурДома», – Абхазия пока не соответствует критериям идеального места для люксового отдыха.

Больше всего жалоб на уровень обслуживания и проблемы с инфраструктурой. Вот некоторые комментарии:

«Чтобы ждать обеспеченных туристов, для начала нужно самим измениться. Никакого сервиса нет, причем в отеле любого уровня», «Проблема Абхазии – канализация и водопровод. Но деньги в это никто не вкладывает. А отели не в состоянии эту проблему решить. Какой бы ни был новый, хороший отель. Но без очистных сооружений и правильно организованной канализации он не стоит ничего».

Республику сравнили с «Афганистаном для хиппи»:

«Доступно, дешево, немного экзотично. Безбашенный народ, разбитые дороги. Лично я для разнообразия съездил на машине. Интересна Пицунда была – бывший советский закрытый курорт, где с той поры ничего не изменилось. В этом есть свой ностальгический шарм».

Впрочем, некоторые туристы остались довольны посещением республики, правда позитивных отзывов явное меньшинство.

«Мы были в Гаграх в прошлом году в отеле Garden Resort. Нам все понравилось, поехали бы второй раз как-нибудь. Все на уровне, вкусно, красиво и море теплое чистое», – вспомнил один из подписчиков телеграм-канала.

Похожий случай со скандальным заявлением о туристах произошел в 2022 году. Тогда министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков назвал туристов «саранчой нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль». Так он прокомментировал слова вице-президента РСТ Ольги Санаевой о том, что туристы могут купить тур на Камчатку за 45 тыс. руб. и прилететь из Москвы на чартере. По словам Кумарькова, на эти деньги можно позволить себе максимум отель с завтраками.

Чиновник получил за эти слова строгий выговор, а в начале этого года стало известно, что он уволился.