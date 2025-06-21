На пляжах Пхукета стало опасно из-за отбойных течений

На пляжах Пхукета опасно из-за отбойных течений, а спасателей не хватает
На пляжах Пхукета не хватает спасателей. В Таиланде сейчас низкий сезон, и количество лайфгардов на побережье сократилось до минимума. Так, по данным Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда, на одном из самых многочисленных пляжей Пхукета, Патонг Бич, протянувшегося на несколько километров, за безопасностью купальщиков следят всего 40 человек.
Аналогичная ситуация на другом популярном пляже – Карон. В менее посещаемых местах, таких как Банг-Тао (протяженность 6 км) или Май-Кхао (12 км), и вовсе дежурят по несколько человек.
Между тем с начала июня в прибрежных водах уже зафиксировано несколько смертей. Только на пляже Карон утонули трое туристов. Последний случай произошел накануне – погиб россиянин. Местные власти заявляют, что все погибшие зашли в воду, несмотря на красные флаги и предупреждение «Купаться запрещено». И напоминают: с мая по октябрь нужно соблюдать особую осторожность, так как море штормит и образуются отбойные течения, способные утянуть даже хорошо подготовленных пловцов.
Туристы подтверждают: на том же пляже Карон летом практически всегда волны. Но это мало кого останавливает.
«Всем пофигу, на свой страх и риск купаются, – делятся наблюдениями отдыхающие сейчас на Пхукете. – При нас спасали тетушку из России: подвыпившая и ноги слабые, переоценила свои возможности».
Но желающих освежиться не останавливают даже трагические истории:
«А при красном флаге вот совсем к морю не пускают? Хотя бы ножки помочить? Хотя бы на мелководье?» – такими вопросами полны местные туристические чаты.
«Купаться можно, но держите в голове, что при каждом заходе в воду с красными флагами есть большой шанс остаться там и плавать с рыбками бессрочно», – отвечают бывалые.
И добавляют: там, где есть красные флаги, нет спасателей. Поэтому случись что, никто на помощь не придет.
«Базовые правила: не заходить дальше устойчивого стояния по пояс на отливной волне, купаться только там, где установлены красно-желтые флаги и обязательно перед спасателями – чтобы они вас видели. И хорошо бы свисток на шею», – делятся секретами безопасного отдыха опытные туристы.