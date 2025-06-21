На пляжах Пхукета стало опасно из-за отбойных течений

На пляжах Пхукета не хватает спасателей. В Таиланде сейчас низкий сезон, и количество лайфгардов на побережье сократилось до минимума. Так, по данным Департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда, на одном из самых многочисленных пляжей Пхукета, Патонг Бич, протянувшегося на несколько километров, за безопасностью купальщиков следят всего 40 человек.

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Аналогичная ситуация на другом популярном пляже – Карон. В менее посещаемых местах, таких как Банг-Тао (протяженность 6 км) или Май-Кхао (12 км), и вовсе дежурят по несколько человек.

Между тем с начала июня в прибрежных водах уже зафиксировано несколько смертей. Только на пляже Карон утонули трое туристов. Последний случай произошел накануне – погиб россиянин. Местные власти заявляют, что все погибшие зашли в воду, несмотря на красные флаги и предупреждение «Купаться запрещено». И напоминают: с мая по октябрь нужно соблюдать особую осторожность, так как море штормит и образуются отбойные течения, способные утянуть даже хорошо подготовленных пловцов.

Туристы подтверждают: на том же пляже Карон летом практически всегда волны. Но это мало кого останавливает.

«Всем пофигу, на свой страх и риск купаются, – делятся наблюдениями отдыхающие сейчас на Пхукете. – При нас спасали тетушку из России: подвыпившая и ноги слабые, переоценила свои возможности».

Но желающих освежиться не останавливают даже трагические истории:

«А при красном флаге вот совсем к морю не пускают? Хотя бы ножки помочить? Хотя бы на мелководье?» – такими вопросами полны местные туристические чаты.

«Купаться можно, но держите в голове, что при каждом заходе в воду с красными флагами есть большой шанс остаться там и плавать с рыбками бессрочно», – отвечают бывалые.

И добавляют: там, где есть красные флаги, нет спасателей. Поэтому случись что, никто на помощь не придет.