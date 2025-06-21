Почему женщины едут в Египет менять жизнь

Россиянка, живущая в Египте, поделилась заметками по поводу причин переезда в эту страну. В Египте много земляков, у них разные судьбы, возраст, характер, но причина переезда часто одна — желание изменить жизнь.

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Так, например, в Египте много разведенных или вдовствующих женщин старше 50 лет. Они, пишет автор Дзен-канала «Египет по любви», не бабушки, одеваются красиво и стильно, водят машину. Они остались одни в своей стране и захотели начать жизнь заново.

Также есть те, кто бежал от российской серости, слякоти и темноты. Египет — это море и солнце, и жизнью круглый год здесь можно наслаждаться и в 60 лет.

В Египте есть и те, кто работает удаленно, но они долго не задерживаются. Более популярная страна у таких людей — Таиланд.

Теплая погода и море также помогают бороться с эмоциональным выгоранием и кризисом. Здесь нет привычных ролей, и можно переосмыслить свою жизнь.

А еще в Египте много тех, кто влюбился в местного и вышел замуж (или только готовится к браку), переезд становится шагом в новую жизнь.

«Знаю много таких кто просто предпочитает тихую, спокойную жизнь без суеты. Им не нужны мужчины, им просто нужен покой. Меньше стресса — больше жизни», — пишет автор.

Другие категории — мамы с детьми, женщины творческих профессий, бежавшие от военных конфликтов.

«Если читаешь это и ловишь себя на мысли «А я ведь тоже…», знай: ты не одна. Египет не рай, но он даёт шанс начать иначе. Без давления. Без ожиданий. Просто жить — по-своему», — в заключение говорит россиянка.

Египет еще в прошлом году взялся за свои курорты, чтобы увеличить турпоток, однако и год назад это направление не было дешевым — за путевку с хорошим жильем можно было отдать более 200 тысяч рублей.

В этом году в Египте завершают реконструкцию пирамид Гизы.