Полеты в ОАЭ стали дольше: что нужно знать российским туристам

Туристам рекомендуется заранее планировать свое путешествие и внимательно следить за обновлениями в расписании рейсов, чтобы избежать возможных неудобств при перелете.

Туристам, планирующим отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, следует учитывать существенное увеличение времени полета из-за изменения авиационных маршрутов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем время полета в ОАЭ увеличилось на полтора часа. Теперь перелет занимает 7 часов вместо привычных 5-6 часов. Ежедневно между Россией и ОАЭ выполняется от 43 до 56 рейсов различными авиакомпаниями, включая «Аэрофлот», «Победа», Flydubai и другие.

С 15 июня 2025 года все авиакомпании восстановили прямые рейсы в Эмираты. Полеты осуществляются на современных дальнемагистральных самолетах широкого фюзеляжа, способных перевозить большое количество пассажиров и грузов. Однако стоит отметить, что некоторые авиакомпании, такие как Air Arabia, выполняют только вывозные рейсы. Авиакомпания Emirates в период с 19 по 30 июня провела корректировку своего расписания.

Особое внимание следует уделить транзитным пассажирам, которые используют Эмираты как пересадочный пункт для полетов в Европу или Юго-Восточную Азию. Дмитрий Горин настоятельно рекомендует указывать актуальные контактные данные при бронировании билетов, так как авиакомпании оперативно информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Ранее сообщалось, что туристы из России не могут вылететь из ОАЭ из-за отмены рейсов Air Arabia.