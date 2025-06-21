Российские туристы заявили о массовом отравлении в турецком отеле

Как выяснилось, отравились не только новосибирцы. Вызвать врачей в отель оказалось невозможным, был отказ ехать к российским туристам.

Новосибирские туристы во время отпуска в Турции столкнулись с пищевым отравлением после ужина.

В середине июля семьи Екимовых, Марковых и Тереховых, каждая из которых состоит из трех человек, прибыли на отдых в турецкую Анталию. Все девять сибиряков разместились в 4-звездочном отеле.

Однако, как считают путешественники, уровень отеля не соответствовал заявленным звездам. В кафетерии была антисанитария: столы грязные, а на шведском столе замечали насекомых.

Денис Екимов в беседе с Сиб.фм рассказал, что ночью плохо стало его 4-летнему сыну. Затем на боли в животе стали жаловаться дети друзей, 12 и 13 лет. К утру почувствовали себя плохо взрослые.

Как выяснилось, отравились не только новосибирцы. Вызвать врачей в отель оказалось невозможным, был отказ ехать к российским туристам. После официальной жалобы руководству отеля и обращения к туроператору приехала скорая помощь. Часть отравившихся доставили в больницу, остальных осмотрели в гостинице.

По мнению туристов, причиной отравления стало «испорченное мясо».

Отдыхающие возмущены отсутствием извинений со стороны отеля и туроператора. Новосибирцы намерены подать иск в суд за сорванный отдых. Общая стоимость путевок составила 750 тысяч рублей, и они рассчитывали на достойные условия.

Екимов добавил, что по путевке осталось шесть дней, его семья ищет другую гостиницу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске решили проблему с канализацией почти на шесть миллиардов рублей.