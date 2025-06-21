Турпоезд «Рица» откроет новый маршрут в Абхазию

Уникальный железнодорожный тур по черноморскому побережью стартует в октябре.

11 октября стартует долгожданный туристический поезд «Рица», который впервые проследует по новому маршруту через живописные города черноморского побережья.

Как сообщает пресс-служба РЖД, состав совершит остановку в Абхазии 12-13 октября. Маршрут поезда включает в себя несколько знаковых городов. Состав отправится из Москвы и впервые пройдет через Воронеж, после чего сделает остановки в Новороссийске, Сочи и Гагре. Конечной точкой путешествия станет столица Абхазии — Сухум.

Путешественникам предстоит насыщенная программа с посещением главных достопримечательностей региона. В маршрут включены экскурсии к знаменитому Юпшарскому каньону, живописному озеру Рица, историческому Новоафонскому монастырю и уникальному Сухумскому ботаническому саду. Гости также смогут насладиться морскими пейзажами и познакомиться с культурным наследием столицы Абхазии.

Дополнительно туристам предоставляется возможность ознакомиться с достопримечательностями Сочи и Ростова-на-Дону. Стоимость комплексного тура составляет 63 тысячи рублей для взрослых при бронировании через официальный сайт. Продажа билетов пока не открыта, но уже сейчас можно планировать осеннее путешествие по живописным местам черноморского побережья.

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