Российские туристы застряли в Египте

Полсотни российских туристов застряли в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что россияне не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха третьи сутки. Людей привозят в аэропорт, отменяют рейс и увозят обратно в гостиницу. Туроператор и авиакомпания не раскрывают причин.

Среди туристов есть семьи с маленькими детьми. Россияне сообщили, что они должны были вылететь 19 июня на самолете египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, однако рейс сначала переносили, а затем отменили. Туристы уже написали в Росавиацию и российское консульство.

Сотни россиян не могут вылететь из Дубая из-за отмены рейсов

Ранее рейс египетской авиакомпании Almasria Airlines из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задержали почти на 18 часов. Отмечается, что взрослым и детям пришлось спать на скамейках. В российской воздушной гавани туристам сказали, что рейс задержали из-за поломки воздушного судна.