«Райское место». Ради чего туристам стоит ехать в Фетхие

Несмотря на напряженную ситуацию в мире и повышение цен Турция остается одним из самых популярных направлений у россиян для летнего отдыха. Для тех, кто уже много раз бывал в этой стране и уверен, что знает ее вдоль и поперек, настоящим открытием станет Фетхие. Этот курорт, расположенный на стыке Средиземного и Эгейского морей, славится мягким климатом, чистым морем и отсутствием больших толп отдыхающих. Он будет интересен как туристам, которые хотят полежать на пляже и понежиться под лучами солнца, так и тем, кто не хочет сидеть на месте и ищет активный отдых. Не будет скучно и любителям исторических достопримечательностей: им покажут древние гробницы, проведут экскурсию по старому заброшенному городу и расскажут пронзительную историю любви гречанки и турка. Корреспондент «Ленты.ру» побывал в регионе и составил гайд по нему.

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Фетхие подойдет тем, кто устал от раскрученных Антальи, Бодрума и Стамбула. Здесь нет толп туристов, надоедливых зазывал на рынках и удушающей жары. Вместо них — комфортная погода, чистое море, горы и сосны.

Фетхие — очень спокойный и тихий город, он сильно отличается от Антальи и прочей турецкой курортной классики. Это уже другая Турция! Тут нет привычных огромных комплексов отелей, большей популярностью здесь пользуются виллы, дома и малоэтажные отельчики. (...) Этакий курорт для интровертов и пенсионеров Журналистка Рената Мукминова в статье для Make-trip.ru

Ради чего ехать в Фетхие

Умеренная влажность.

Красивая природа.

Чистое морею

Мало людей.

Влажность

Летом в Фетхие, в отличие от Антальи, куда едут многие туристы, находиться действительно комфортно: на улицах города и в его окрестностях легко дышать, нет невыносимой духоты, вызывающей усталость и головную боль. Даже в полдень можно спокойно выйти на улицу — нет ощущения, что попал в парилку.

Природа

Курорт располагается у подножия турецких гор, покрытых сосновыми и кедровыми лесами. Земли здесь очень плодородные: в регионе растут гранатовые, апельсиновые и лимонные деревья. В окрестностях города можно встретить уток, цапель, морских черепах, горных козлов и других представителей фауны.

Мало людей

В Фетхие нет толп туристов: на пляжах почти всегда есть свободные шезлонги, по улицам можно гулять без толкотни, а в кафе даже к вечеру остаются свободные столики. К тому же здесь не приходится стоять в очередях к достопримечательностям.

Море

Курорт находится в месте слияния Средиземного и Эгейского морей. Точно определить, к какому именно из них относится Фетхие, непросто — даже местные жители затрудняются ответить на этот вопрос.

Зато и туристы, и местные сходятся в одном без разногласий: море здесь очень чистое. Вода настолько прозрачна, что сквозь нее можно разглядеть различных мелких рыб, снующих по дну. А насыщенный бирюзовый цвет воды придает пейзажам особую изюминку — снимки получаются эффектными даже без фильтров.

Солнце

В Фетхие в среднем около 300 солнечных дней в году — солнце светит почти постоянно с июня по сентябрь, и дожди в этот период очень редки. Большая часть осадков выпадает в зимние месяцы с декабря по февраль. В среднем в регионе бывает от 65 до 75 дождливых дней в году. Весной и осенью дожди тоже бывают, но, как правило, они непродолжительные и не помешают отдыху.

Что обязательно нужно увидеть в Фетхие?

Фетхие называют скрытой жемчужиной Турции, потому что здесь есть красивые пляжи, древние руины и живописные пешеходные маршруты, но при этом нет шумных толп туристов

На месте Фетхие в античные времена находился город Телмессос (Телмес), в котором проживали ликийцы. Первые упоминания о городе относились еще к V веку до нашей эры. Название город получил в честь сына бога Аполлона Телмеса. Поселение славилось своими предсказателями. По легенде, жителям города с рождения был дан дар видеть будущее.

В разное время город оказывался под властью персов, египтян, римлян и византийцев. В XV веке он вошел в состав Османской империи. Название Фетхие населенный пункт получил в память о Тайяреджи Фетхи-бее — османском летчике, одном из пионеров турецкой авиации. Он погиб в 1914 году в результате крушения самолета.

В 1957 году в Фетхие произошло мощное землетрясение, которое практически полностью уничтожило город, включая многие древние постройки. Среди немногих уцелевших памятников архитектуры выделяются ликийские гробницы, вырубленные прямо в скалах. Самая впечатляющая из них — гробница Аминтаса, которая была возведена в IV веке до нашей эры.

Гробницы высекались в скалах, потому что ликийцы верили: чем ближе умерший к небу, тем ближе он к богам. Людей погребали вместе с ювелирными украшениями, деньгами и другими ценными вещами, которые, как считалось, должны были обеспечить им благополучие в загробной жизни. Сегодня никаких сокровищ в них не найти — гробницы были разграблены мародерами.

Чтобы добраться до гробницы Аминтаса, нужно подняться по лестнице, с которой открывается живописный вид на Фетхие. Снаружи гробница напоминает древнегреческий храм. На левой колонне есть надпись на древнегреческом языке «Аминтас, сын Гермагиоса». О том, какую роль Аминтас сыграл в истории города неизвестно, но он явно имел высокий социальный статус.

Также в Фетхие нужно посетить Старый город: прогуляться по узким улочкам и полюбоваться старыми зданиями. Продавцы сувенирных лавок будут зазывать попробовать местные сладости и приобрести турецкие ковры с разнообразными узорами. В то время как в кафе посетители будут неспешно пить чай и подкармливать многочисленных уличных кошек.

В Фетхие нечасто можно услышать русскую речь. Курорт популярен в основном у иностранцев, в особенности британцев. Жители Соединенного Королевства облюбовали регион еще с прошлого века. Им нравится, что здесь невысокие цены, чистое море и комфортная погода. Многие из них покупают здесь недвижимость

Еще одно не менее интересное место для посещения — город-призрак Каякей. Заброшенные дома, полуразрушенные часовни и школы здесь словно сошли со страниц мрачной сказки. Это атмосферное место привлекает путешественников со всего мира, особенно его популярность выросла после того, как здесь сняли сцены для фильма «Искатель воды» с Расселом Кроу в главной роли.

Когда-то Каякей был процветающим греческим поселением: его жители вели размеренную жизнь, занимаясь ремеслом и торговлей. Все изменилось после Второй греко-турецкой войны 1919-1922 годов, в результате которой произошел принудительный обмен населением: греки были вынуждены покинуть дома, а на их место прибыли турки.

Однако вскоре город был заброшен. Турки, занимавшиеся земледелием и привыкшие к равнинной местности, не смогли прижиться в Каякее, который находился на холмах, и вскоре покинули его. Окончательную точку в истории города поставило мощное землетрясение 1957 года, которое превратило его в руины — с тех пор время в нем словно застыло.

Во время экскурсий по городу-призраку гиды рассказывают туристам трогательную историю любви между гречанкой и турком. Их чувства вспыхнули во время войны, и, когда начался обмен населением, девушка осталась вместе с возлюбленным, а ее семья покинула город. Она прожила с любимым до конца жизни, так и не увидев больше свою семью.

Отправляться на прогулку по Каякею лучше в кроссовках или любой другой удобной обуви — здесь крутые подъемы, а улицы вымощены камнями. Также следует избегать посещения города-призрака в дождливую погоду, потому что в таком случае камни становятся очень скользкими, и есть риск упасть и получить травму.

Если хочется погрузиться в историю еще глубже, то стоит посетить руины древнего ликийского города Тлос. Он находится в 45 километрах от Фетхие рядом с деревней Асаркале. Этот город, основанный, предположительно, в XX веке до нашей эры, был одним из крупнейших в Ликии. За тысячелетия он сменил множество хозяев: после ликийцев здесь были римляне, затем византийцы, а позже — османы. Последними жителями были турки — они покинули город в XIX веке.

При приближении к городу внимание привлекает скала с крепостью на вершине — это акрополь, или верхний город. Он окружен со всех сторон стенами и во время опасности служил убежищем для жителей. В скале высечены гробницы, самая крупная из них посвящена Беллерофонту — персонажу древнегреческой мифологии, победившему страшное чудовище Химеру и укротившему крылатого коня Пегаса. Археологи считают, что в ней был похоронен правитель Тлоса. На левой двери гробницы сохранился барельеф с изображением Беллерофонта на Пегасе.

Тлос был спортивным и культурным центром Ликии: в нижней части города сохранились остатки античного стадиона и амфитеатра, вмещавшего до 20 тысяч зрителей. Хотя сцена амфитеатра не уцелела, каменные ряды дают представление о масштабах и значении этого места. Можно побродить по этим местам и представить, как здесь собирались тысячи людей, чтобы посмотреть театральное представление или гладиаторский бой.

Вход на территорию древнего города платный, инфраструктура развита слабо. Берите с собой обязательно воду, головной убор и удобную обувь. Путешествие в Тлос — это погружение в атмосферу древнего мира, которое точно останется в памяти.

Что нужно знать перед поездкой

Как добраться. В Фетхие нет аэропорта. Ближайшим к курорту является аэропорт Даламан. Прямые рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Минеральных Вод и Уфы. Быстрее всего добраться до Даламана можно из Москвы: полет займет всего четыре с половиной часа. Тяжелее всего тем, кто решит вылететь из Уфы, — в воздухе они проведут целых девять часов.

Дорога от аэропорта Даламана до Фетхие займет около часа. Туристы, которые хотят сэкономить, могут добраться до курорта на автобусах Muttas или Havas, остановка которых находится прямо у выхода из терминала. Поездка на такси выйдет дороже. Наиболее оптимальный вариант — заказать трансфер до отеля. Сегодня большинство турецких отелей предоставляют эту услугу.

От Антальи, где также находится международный аэропорт, до Фетхие добираться значительно дольше — расстояние между ними составляет около 200 километров. Ехать на курорт лучше всего на автомобиле: время в пути составит от трех до четырех часов в зависимости от пробок. Лучше всего договориться с отелем о трансфере, чтобы не разориться на такси.

Как и в Даламан, так и в Анталью летают прямые рейсы крупных российских и зарубежные авиакомпаний. Стоит последить за выгодными акциями, которые помогут сэкономить на отпуске. Так, например, в начале мая из Москвы в Даламан можно было улететь всего за 5119 рублей, причем с багажом.

Нужна ли виза? Россиянам для поездки в Турцию требуется только загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее четырех месяцев. С ним можно находиться в стране не более 60 дней. Если россиянин, пробыв два месяца в Турции, покинет страну и решит вернуться туда в течение полугода, то он может провести там еще 30 дней. Если он захочет находиться в Турции дольше, то ему придется оформить визу.

Деньги. В стране в ходу турецкие лиры. В Турции Россельхозбанка, ВБРР, Азиатско-Тихоокеанского банка и Примсоцбанка. Однако ситуация в мире постоянно меняется, и карты могут перестать работать. Лучше не рисковать и взять с собой наличные доллары или евро и поменять их на турецкие лиры в обменнике.

Сколько длится купальный сезон? Пляжный сезон в Фетхие длится с апреля до ноября. Тем, кто любит, когда днем тепло, а вечером прохладно, стоит ехать в этот регион в мае-июне или сентябре-октябре. Туристам, которые предпочитают жаркую погоду, для отдыха подойдут июль и август.

В мае и июне воздух в этом регионе прогревается до плюс 25-31 градуса Цельсия, а в июле и августе — до плюс 33-35 градусов. Затем постепенно температура воздуха начинает падать, и в сентябре-октябре снижается до плюс 26-31 градуса. Вода в Фетхие, в отличие от других регионов, медленно нагревается, но при этом дольше остается теплой.

Тур или самостоятельная поездка? Летом авиабилеты в Турцию и номера в отелях традиционно дорожают, так что покупка тура может быть гораздо выгоднее, чем самостоятельная организация поездки. Пакеты с комфортным прямым перелетом и проживанием в Фетхие предлагает туроператор Coral Travel.

Какие есть пляжи в Фетхие?

Пляж Чалыш. Песчано-галечный. Расположен в пяти километрах от Фетхие. Даже в разгар сезона — в июле и августе — отдыхающих на нем мало, так что всегда есть свободные шезлонги. На берегу нет крупных гостиничных комплексов, что делает это место тихим и уютным. Туристы, побывавшие на Чалыше, отмечали, что от закатов на этом пляже невозможно оторвать взгляд. Вход туда бесплатный, но если захотите зонтик или шезлонг, то придется заплатить.

Пляжи поселка Олюдениз. Поселок находится в 15 километрах от Фетхие и знаменит сразу тремя пляжами: Голубая лагуна, Бельджекиз и Кидрак. Все они регулярно входят в рейтинги лучших пляжей Турции. Люди со всего мира приезжают сюда из-за воды бирюзового цвета, гор, сосен и чистого воздуха. Эти пляжи подходят как для ленивого отдыха, так и для активных занятий.

Пляж Гемиле (Гемилер). Песчано-галечный. Расположен в 16 километрах от Фетхие. Это тихое место с чистой водой бирюзового цвета, сосновыми лесами и холмами. Отсюда открывается вид на остров Гемилер, на котором мог быть захоронен Николай Чудотворец. Вход туда платный.

Долина бабочек. Песчано-галечный. Находится в 23 километрах от Фетхие. По оценкам ботаников, здесь можно увидеть около ста разных видов бабочек. Долина окружена скалами, поэтому попасть туда непросто. Добраться можно двумя способами: пешком, спускаясь по горной тропе (для этого нужна комфортная обувь и хорошая физическая подготовка), или на лодке из Олюдениза. Вход туда платный. Если нет возможности посетить долину, то можно проехать мимо нее по дороге и сделать красивые снимки с высоты — оттуда открывается потрясающий вид.

Пляж Кабак. Песчано-галечный. Расстояние между ним и Фетхие — 33 километра. Идеально подойдет для тех, кто ищет спокойный и уединенный отдых. Рядом с ним проходит часть Ликийской тропы — одного из самых известных и красивых пешеходных маршрутов Турции. Пляж бесплатный, но шезлонги и зонтики предоставляются за отдельную плату.

Голубая лагуна — одно из самых известных мест в Фетхие. Фотографии этого пляжа часто можно увидеть на сайтах и в видеороликах, рекламирующих регион. В зависимости от времени суток вода здесь меняет оттенок от бирюзового до лазурного. Рядом с пляжем расположен парк с тенистыми деревьями и кустарниками с розовыми, сиреневыми, голубыми, красными и другими цветами.

Море в лагуне спокойное, почти без волн, что делает это место идеальным для отдыха с детьми. Также это место подойдет тем, кто только учится плавать. Вход на пляж платный, но это оправдано: здесь чисто, безопасно и есть все условия для комфортного отдыха. Пляж разделен на две зоны: одна предусмотрена для семей с детьми, а другая для взрослых без детей.

«Чистейшее, хорошо организованное место с потрясающими видами и великолепной природой», «Один из лучших пляжей в мире», «Райское место», «Нигде больше нет таких оттенков воды, как в Голубой лагуне!» — такие отзывы оставляют о пляже пользователи сети, побывавшие там

Если не готовы платить за вход на пляж, но хотите увидеть такую же красивую воду, что и в Голубой лагуне, то стоит обратить внимание на Бельджекиз. Попасть туда можно бесплатно, но за аренду шезлонгов и зонтиков нужно заплатить. Здесь весьма оживленно из-за располагающихся рядом кафе, отелей и магазинов. При этом берег достаточно широкий и пространства много, поэтому толкаться с другими отдыхающими не придется даже в сезон.

Любителям уединения и тишины подойдет другой пляж Олюдениза — Кидрак. Он находится на территории охраняемого природного парка и окружен сосновым лесом. Вход туда платный, как и аренда шезлонгов и зонтиков, однако цены здесь ниже, чем в Голубой лагуне. На пляже мало людей и обстановка спокойная — идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от суеты в максимальной близости к природе.

С поселком Олюдениз связана красивая легенда о трагической любви моряка и девушки по имени Бельджекиз. Почитайте ее, чтобы потом впечатлить собеседников знаниями об этом месте.

Давным-давно у берегов поселения, которое сегодня носит название Олюдениз, корабли останавливались, чтобы пополнить запасы пресной воды. Однажды с одного из кораблей сошел на берег юноша — сын капитана. Там он встретил красивую девушку по имени Бельджекиз и влюбился в нее с первого взгляда.

Каждый раз, когда его судно останавливалось у побережья, сын капитана виделся с возлюбленной. Однажды начался шторм, и юноша стал просить отца переждать непогоду возле поселения, где жила Бельджекиз, поскольку там всегда было спокойное море. Но капитан, подозревая, что сын просто ищет повод встретиться с девушкой, не поверил ему. Между ними разгорелся спор, в результате которого отец бросил сына за борт. Тот погиб в море. Узнав о смерти возлюбленного, Бельджекиз бросилась со скалы в воду и тоже погибла.

С тех пор поселок назвали Олюдениз, что в переводе с турецкого языка означает «мертвое море». А пляж, где не стало девушки, стали называть Бельджекиз.

Чем заняться в Фетхие любителям активного отдыха?

Турецкий курорт оценят и те, кто предпочитает отдых, полный приключений. Здесь можно полетать на параплане, пройтись по Ликийской тропе, поплавать на лодке.

Параглайдинг (парапланеризм). Одним из лучших мест для полета на параплане считается Олюдениз и не случайно: с высоты открывается захватывающий вид на Голубую лагуну. Сезон параглайдинга здесь длится с апреля по октябрь. Стартовой точкой для полета является гора Бабадаг, высота которой составляет почти две тысячи метров. Прыгнуть может каждый — полеты проходят вместе с опытным инструктором, поэтому никакой специальной подготовки не требуется. Главное — выбрать удобную одежду: наверху дует сильный ветер, и без ветровки или одежды с длинным рукавом будет холодно.

Прогулка по Ликийской тропе. Ликийская тропа — один из самых живописных пеших маршрутов в Турции. Путешественников, которые решат пройти по ней, ждут величественные горы, густые леса, укромные заливы и древние руины. Общая протяженность тропы составляет 540 километров — чтобы ее преодолеть, понадобится три-четыре недели. Однако проходить весь маршрут необязательно: многие выбирают участки, которые можно преодолеть за день, например, от Олюдениза до поселка Фаральи или пляжа Кабак. Тропа имеет бело-красные метки, и, как уверяют туристы, заблудиться там очень сложно. На пути встречаются скользкие каменистые участки, поэтому нужно быть очень внимательными. Также обязательно нужно взять с собой удобную обувь, в которой будет комфортно преодолевать препятствия на пути. Лучшее время для походов — осень: жара уже спадает, но солнце по-прежнему греет, а воздух наполнен ароматом сосен и моря.

Прогулка на лодке. Популярностью в Фетхие пользуются однодневные лодочные туры, которые позволяют познакомиться с красотой региона. Во время путешествия можно посетить Долину бабочек, остановиться у острова Гемиле, где, по легенде, был захоронен Николай Чудотворец, а также открыть для себя тихие бухты, спрятанные от большинства туристов, и заглянуть в загадочные пещеры. Вода везде кристально чистая, что идеально подходит для купания. Также формат отдыха особенно понравится тем, кто любит красивые кадры: фотографии получаются впечатляющими.

Дайвинг. Воды у побережья Фетхие отлично подойдут как опытным, так и начинающим дайверам. Лучшее время для погружений — с мая по октябрь, когда море теплое, а видимость под водой особенно хорошая. Во время дайвинга можно увидеть рыб всевозможных окрасов, осьминогов и, если повезет, даже морских черепах. Погружаться безопасно: здесь нет опасных течений, вода спокойная. Сап-серфинг. Это разновидность серфинга, при которой человек стоит на доске и гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге. Такой вид активности не требует специальной физической подготовки, поэтому попробовать его может каждый.

Сап-серфинг не только помогает укрепить мышцы, но и дарит возможность в тишине насладиться видами на горы, лазурную воду и леса Фетхие.

Проживать лучше не в самом Фетхие, а немного подальше — это позволит комфортно добираться до достопримечательностей региона. Туроператоры также рекомендуют останавливаться в гостиницах на первой линии, чтобы была возможность больше времени провести на море, и выбирать объекты размещения с разнообразными развлечениями — спа, аквапарком и анимацией.

Одним из хороших примеров является Liberty Signa, в котором останавливаются в основном англичане. Он расположен в 15 километрах Фетхие и работает по системе «ультра все включено». Здесь также есть зоны только для взрослых (16+) и много ресторанов разных кухонь: итальянской, индийской, азиатской, турецкой.

Что привезти из Фетхие?

Перед возвращением домой не забудьте купить подарки для себя и близких. Загляните на рынок в Старом городе в Фетхие — оттуда вы точно не уйдете с пустыми руками. В сувенирных лавках можно найти множество изделий ручной работы, начиная от чашек, тарелок, пиал с замысловатым цветочным и геометрическим орнаментом и заканчивая декоративными подушками и коврами, которые добавят любому интерьеру нотку Востока. Отдельного внимания заслуживают украшения: в Фетхие можно найти как недорогую бижутерию, так и уникальные серьги, браслеты, ожерелья ручной работы.

Еще один обязательный пункт в списке покупок в Турции — местный чай и кофе. Несмотря на распространенное мнение, что главным напитком страны является кофе, на улицах чаще можно увидеть турков, пьющих чай. Напиток обычно подают в армуду — стаканах, форма которых напоминает грушу. Такие стаканы можно купить домой — они точно удивят гостей. Тем, кто любит готовить, стоит обратить внимание на специи, которых в турецких магазинах и на рынках великое множество, например, там есть перец, корица, тмин, розмарин, кардамон, мускатный орех и другие приправы. Если затрудняетесь с выбором, можно приобрести уже готовые наборы специй.

Популярностью пользуются и местные сладости. Здесь есть и известные пахлава, рахат-лукум, кадаиф и халва. Если хотите что-то необычное, то можно попробовать турецкое варенье, например, из инжира, лепестков роз или граната

Если ищите небанальный сувенир, присмотритесь к натуральной турецкой косметике, в частности, к кремам, маслам и мылу. Другой интересный подарок — амулет «Глаз Фатимы». Он представляет собой синий круг с черной точкой в центре, напоминающей зрачок. Его можно увидеть в Турции повсюду: на дверях домов, в автомобилях, на браслетах и даже в детских колясках. Считается, что этот амулет защищает от завистников и других недоброжелателей.