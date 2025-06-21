Российские туристы с детьми хотят эвакуироваться из Тель-Авива по воздуху

Группа российских туристов, находящихся в Израиле, обратилась с просьбой об организации воздушной эвакуации из Тель-Авива, сообщает канал Mash. Они столкнулись с невозможностью покинуть страну обычным способом из-за закрытых небес и трудностей наземного маршрута.

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Многие туристы застряли в Израиле из-за перекрытия воздушного пространства, и путешествие наземным транспортом к египетской границе стало практически невыносимым испытанием для семей с маленькими детьми. Пятичасовая дорога по жаре через пустыню превратилась в проблему, усугубляемую риском отсутствия безопасности.

Вначале, как отмечают туристы, ситуация казалась контролируемой. Частота срабатывания сирен и успешных перехватов системами ПВО успокаивала, но за последние дни обстановка резко изменилась. Многие ракеты, запущенные по Израилю, не перехватываются защитным куполом, что усиливает тревогу среди туристов.

Они намерены обратиться в российское посольство с коллективным письмом, выражая свои тревоги и надежды на оказание помощи в быстрой эвакуации.Ранее ем воюют Иран и Израиль. Исход противостояния можно решить одним ударом. Но оружие – у США.