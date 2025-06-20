Турист устроил творческое состязание с уборщиком отеля

Отдых в египетском отеле для российской туристки превратился в настоящее творческое состязание. После заселения девушка заметила, что сотрудники гостиницы ежедневно оставляют в ее номере забавные фигурки из полотенец. Однако вместо того, чтобы просто восхищаться, гостья решила ответить тем же и неожиданно развязала «арт-войну» с хаускипингом. Она регулярно фиксировала происходящее на камеру, а затем опубликовала в соцсетях.

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Первый «ход» сделал уборщик – на кровати туристки красовался классический павлин из полотенца. На следующий день россиянка, со словами «сможем ли мы его переплюнуть» создала улитку и также оставила на кровати, перед выходом из номера. В ее отсутствие производилась уборка, и по возвращении в комнату отдыхающая обнаружила махрового кролика. Ответом на это послужила композиция «два лебедя» со спрятанными в «клювах» долларами.

Так началось негласное соревнование. Каждый день фигуры становились сложнее: вместо простых свернутых полотенец появились многослойные конструкции, а затем в ход пошли и другие предметы – рулоны туалетной бумаги, вешалки, пояса от халатов и даже одеяла. Надо сказать, россиянка тоже не отставала и поддерживала «высокие ставки» мастерством и фантазией.

Однажды туристка, вернувшись в комнату, обнаружила созданную из полотенец и покрывал фигуру человека, который словно сидит на кровати в рубашке и шляпе и смотрит телевизор. Каждый такой шедевр вызывал бурю эмоций и восторга у гостьи.

К концу отдыха девушка все же выяснила имя уборщика и даже успела с ним сфотографироваться. В состязании на креативность народов победила дружба, а россиянка разбавила пляжный отпуск в Египте приятными впечатлениями о сотрудниках отеля.