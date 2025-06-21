Москва и Манама стремятся увеличить взаимный турпоток

Отношения между Москвой и Манамой сейчас очень хорошие. Об этом рассказал корреспонденту RT Анне Книшенко сын короля Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа.

Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

«Сейчас мы наблюдаем увеличение количества авиарейсов между Бахрейном и Россией. Мы стремимся увеличить обмен путешественниками и туристами между двумя государствами», — отметил он.

Также Насер бен Хамад Аль Халифа назвал работу RT впечатляющей.