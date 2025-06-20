На отдых как на войну: турист собрался ехать на Мальдивы со скальпелем

В телеграм-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0» обсуждаются правила въезда на Мальдивы. Поводом стала реальная ситуация: турист интересуется, пустят ли в эту страну с набором вещей, который он привык брать на отдых: лекарства, в том числе сильные обезболивающие, антибиотики, перевязочные и кровоостанавливающие средства, хирургические скальпель, пинцет, ножницы. Кроме того, нож, мультитул, бензиновую зажигалку, а из распространенных гаджетов – ноутбук, 2 телефона и пауэрбанки.

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В обсуждении, конечно же, не обошлось без юмора.

«Ответьте туристу, что, если все это будет в комплекте с палаткой, котелком и углями для костра, пропустят 100 %!» – шутят в комментариях.

Некоторых озадачило, что такое «мультитул» (компактный походный набор на единой рукоятке: складные нож, штопор, открывалка для консервов и т. д. – Ред.). Турагенты дали и практические рекомендации:

«По складному ножу не должно быть вопросов на таможне. Насчет лекарств – у некоторых стран есть перечень, что запрещено. Лучше брать в заводской упаковке с приложенной инструкцией».

В действующих правилах въезда на Мальдивы, которые приводятся на сайтах туроператоров, ограничений по ввозу каких-либо лекарственных препаратов не указано. А вот вейпы или аксессуары для них при прохождении границы в аэропорту Мале у гостей изымут. Как и алкоголь – будь он в ручной клади или багаже. Нельзя также провозить сигареты в количестве больше 200 штук или более 25 сигар.

Впрочем, еще до прибытия на Мальдивы туристу придется позаботиться о правильной упаковке своих вещей – чтобы допустили на авиарейс. Правила могут несущественно отличаться у разных авиакомпаний, мы уточнили актуальные на сайте «Аэрофлота» – у российского нацперевозчика есть прямые вылеты в Мале из Москвы. Ножи, ножницы и прочие бытовые колюще-режущие предметы с длиной лезвия более 60 мм нужно уложить в сдаваемый багаж. А вот пауэрбанки, напротив, можно перевозить только в ручной клади. При этом удельная мощность литиевых батарей не должна превышать 160 Втч, а если она более 100 Втч, то на борт разрешается взять не более двух таких устройств.

Ранее мы писали, что турагенты стали рекомендовать туристам, отправляющимся на Мальдивы, варианты перелета из Москвы через Китай. Кстати, выбирающим такие маршруты, нужно иметь в виду: при пересадке в китайских аэропортах у пассажиров изымают зажигалки при досмотре. Впрочем, о тех, кто не может обойтись во время стыковки без дозы никотина, тоже позаботились – в шанхайской авиагавани Пудун, например, курилки оборудованы стационарными зажигалками.