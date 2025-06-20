«Плохо себя чувствую». Турист поведал об отвратительном отдыхе в Турции

Российская туристка отдохнула в турецком отеле и описала проведенное там время фразой «блевала 17 раз за два дня». Своими впечатлениями от отпуска она поделилась на странице @karinaarapovaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора ролика, речь идет о гостинице Liu Resorts в Анталье. Она рекомендовала обязательно брать с собой на отдых всевозможные лекарства, поскольку другие постояльцы отеля тоже сталкивались к такими проблемами.

«Сейчас уже шестой день — как я плохо себя чувствую, до сих пор не могу восстановить свой организм», — пожаловалась она.

Ранее российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался.