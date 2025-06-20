Бывшая стюардесса рассказала о работе в Emirates

Уволившаяся из Emirates российская стюардесса описала этот опыт фразой «адская работа»
Российская стюардесса, уволившаяся из одной из самых дорогих авиакомпаний мира, описала свой опыт работы там фразой «адская работа». Своими впечатлениями она поделилась в блоге @rimmer_mila в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Автор ролика объяснила, что речь идет об Emirates. Поначалу она считала ее компанией мечты с идеальными условиями труда.
«На самом деле, обязанностей у стюардесс так много, что на каких-то рейсах просто нет возможности попить водички или сходить в туалет», — объяснила она.
К трудностям профессии девушка отнесла внештатные ситуации и проблемы со здоровьем: сосудистые сеточки на ногах, баротравмы и многолетние проблемы с ушами.
Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.