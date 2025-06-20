Бывшая стюардесса рассказала о работе в Emirates

Российская стюардесса, уволившаяся из одной из самых дорогих авиакомпаний мира, описала свой опыт работы там фразой «адская работа». Своими впечатлениями она поделилась в блоге @rimmer_mila в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Автор ролика объяснила, что речь идет об Emirates. Поначалу она считала ее компанией мечты с идеальными условиями труда.

«На самом деле, обязанностей у стюардесс так много, что на каких-то рейсах просто нет возможности попить водички или сходить в туалет», — объяснила она.

К трудностям профессии девушка отнесла внештатные ситуации и проблемы со здоровьем: сосудистые сеточки на ногах, баротравмы и многолетние проблемы с ушами.

Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.