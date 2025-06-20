«Уплыли без нас»: туристы теряют большие деньги за круизы

Россияне, купившие дорогие туры, рискуют потерять деньги, если оформляют визу самостоятельно. Такое происходит, например, с теми, кто решил отправиться в круиз весной и летом и обратился за разрешением на въезд в Шенгенскую зону к Италии. Напомним, в апреле официальный срок рассмотрения заявок в представительстве этой страны увеличился до 40 дней, а сейчас соискатели говорят о 60.

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«Самолеты наши улетели, лайнер ушел без нас». «"Сгорели" билеты за 300 тыс. руб. и круиз (две карты) за 8 тыс. долларов» – такие сообщения не редкость. Причина – туристы не успели получить итальянскую визу. И во всех случаях они оформляли документы самостоятельно, не прибегая к помощи турагентов, у которых купили круиз.

Мы предложили экспертам разобрать пару историй, чтобы сделать выводы.

«Тур купили в феврале, записали нас на подачу на 14 апреля, вылет в Стамбул 1 июня, круиз с 3 июня. Покупали через турагентство, встал вопрос делать шенген, агентство настояло подаваться на Италию, хотя у нас еще и Греция по пути следования. И вот сроки начинают поджимать, с 27 мая я строчу слезные письма в посольство по 2 раза в день. 29 мая мне перезванивают из консульства и предлагают однократную итальянскую визу. Я говорю: "Мне надо шенген". А они: "Зачем? У вас же только Италия". Вот тут я и попала впросак».

Автор винит во всем турагентство – дескать, обратились не в ту страну: подруга подавала на греческую визу и получила ее без проблем. Но дело, скорее всего, в том, что при подаче документов был указан только маршрут по Италии – многие так делают, опасаясь, что им не дадут визу, раз они собираются еще и в другие страны. Однако, как правило, к такой уловке прибегают самостоятельные путешественники. Зачем это понадобилось собирающимся в круиз, непонятно.

«Есть негласное правило: если маршрут пролегает через несколько шенгенских стран, документы подаются в представительство того государства, где турист будет находиться большее количество дней. Возможно, поэтому агентство предложило сделать именно итальянскую визу», – комментирует ситуацию визовый эксперт компании Dream On Виктория Титова.

Если предстоит круиз, то в пакет документов обязательно нужно включить маршрут, указав города посещения, приложить билеты до страны отправления. На основании этого туристам выдается мультивиза.

«Никто в таких случаях не отказывает по причинам того, что турист собирается посетить несколько стран», – говорит Виктория Титова.

В другом случае туристы, подавая на визу, не стали скрывать, что едут в круиз. Однако за день до отправления лайнера из итальянского консульства пришел запрос предоставить дополнительные документы. Разрешение на въезд в Шенген оформить, разумеется, не успели, круиз состоялся без них.

Когда туристам наконец отдали паспорта, сотрудники визового центра сообщили: если бы документы подавали через туроператора, то точно бы успели, так как компания аккредитована в консульстве и пользуется приоритетом при рассмотрении заявок.

«Визовая услуга, как и любой сервис, имеет множество нюансов, поэтому всегда лучше обращаться к профессионалам, чтобы не получилась такая неприятность, – отмечает Надежда Найдис, руководитель департамента продвижения туроператора PAC Group, организующего круизы, в том числе и с выходом из Италии. – Мы продаем круизы через турагентства. И если агент понимает, что у клиента нет визы, то он собирает весь пакет документов и подает через наше официальное представительство в регионе или через центральный офис. Необоснованных отказов нет. Кроме того, мы рекомендуем оформлять страховку от невыезда, которая покрывает невыдачу или задержку в визе».

Ранее TourDom.ru писал, консульства Италии предлагают туристам национальные визы вместо шенгена.