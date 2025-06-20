Отличается ли по цене отдых на Черном море и в Анталье

Туристы из-за мазута в Анапе выбрали курорты Турции
Из-за экологической обстановки в Анапе туристы рассматривают другие варианты отдыха на море. Те, кто выбирал отели на Черноморском побережье, иногда перебронируются на курорты Турции.
«Мои семейные клиенты, заказавшие гостиницу за 147 тыс. руб. на троих без дороги, решили лететь в Кемер. Цена почти такая же, – рассказала турагент Ирина Сампара в чате для профессионалов турбизнеса “Курилка ТурДома 2.0”. – Хотят, чтобы дети купались».
Пляжи в Турции, как и в Анапе, песчаные. Многие имеют пологий вход в море, например, в Анталье и Сиде на Средиземном море, в Кушадасы, Бодруме и Фетхие на Эгейском. Турецкие отели, как правило, имеют развитую инфраструктуру для семейного отдыха, предлагают формат «все включено», который предпочитают туристы с детьми.
В то же время, по мнению специалистов, Турция привлекает скорее высокобюджетных туристов.
«Могут “переехать” те, кто готов платить от 200–250 тыс. руб. на двоих за поездку, – говорит директор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. – Более бюджетные скорее останутся на российских курортах». Есть и такое мнение: «В дорогих отелях Анапы можно и без пляжа прекрасно отдохнуть: там много развлечений для детей и взрослых. У нас Анапу на Турцию не поменял никто», – рассказал другой участник чата «Курилка ТурДома 2.0».
Редакция TourDom.ru выяснила, во сколько обойдется недельный отдых в отелях Анапы и Турции для двоих взрослых с 7-летним ребенком в июле. Рассматриваем варианты на all inclusive в пешей доступности от моря.
Тур в Турцию на 8 дней с проживанием в 3* гостинице на all inclusive можно заказать за 118 тыс. руб. Отель Bariscan Hotel 3*находится в Аланье в 250 м от моря, вылет из Москвы 4 июля. В 4* Citrus Plaza Hotel (пляж через дорогу) семья может провести неделю, заплатив 142 тыс.
За 170 тыс. доступен отдых в пятизвездочном Holiday Park Resort 5* в Аланье. А тур в популярный Kremlin Palace 5* предлагается в июле за 256 тыс. руб. В стоимость входят перелет из Москвы, трансфер, страховка.
Цены на проживание в 3* гостинице в Анапе с 5 по 12 июля начинаются от 51 тыс. руб. на троих. За такую сумму можно снять 3-местный номер в «Гранд Прибой» в Джемете, работающий на «все включено». Четырехзвездочный «Лазурный берег» предлагается за 84 тыс. руб., а «Город Мира Resort Spa Miracleon» 5* в Витязево обойдется в 135 тыс. на семью.
К стоимости проживания надо добавить расходы на дорогу. Большинство туристов добирается до Анапы на поезде или машине. Но возможны и комбинированные варианты – перелет в Сочи и трансфер на ласточке или автобусе. Авиабилеты из Москвы в Адлер с вылетом в начале июля можно купить сейчас за 21 тыс. руб. в обе стороны, итого на семью – 63 тыс. На поезде в Анапу можно уехать за 21 тыс., если выбрать купе, и за 17 – в плацкарте. Таким образом, отдых в Турции сопоставим по цене с отдыхом в Анапе, особенно если сравнивать высокобюджетные гостиницы и добираться на курорт на самолете через Сочи.
Ранее TourDom.ru писал, что проживание на вьетнамском курорте Нячанг экономичнее, чем на Кубани.