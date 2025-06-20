Отличается ли по цене отдых на Черном море и в Анталье

Из-за экологической обстановки в Анапе туристы рассматривают другие варианты отдыха на море. Те, кто выбирал отели на Черноморском побережье, иногда перебронируются на курорты Турции.

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«Мои семейные клиенты, заказавшие гостиницу за 147 тыс. руб. на троих без дороги, решили лететь в Кемер. Цена почти такая же, – рассказала турагент Ирина Сампара в чате для профессионалов турбизнеса “Курилка ТурДома 2.0”. – Хотят, чтобы дети купались».

Пляжи в Турции, как и в Анапе, песчаные. Многие имеют пологий вход в море, например, в Анталье и Сиде на Средиземном море, в Кушадасы, Бодруме и Фетхие на Эгейском. Турецкие отели, как правило, имеют развитую инфраструктуру для семейного отдыха, предлагают формат «все включено», который предпочитают туристы с детьми.

В то же время, по мнению специалистов, Турция привлекает скорее высокобюджетных туристов.

«Могут “переехать” те, кто готов платить от 200–250 тыс. руб. на двоих за поездку, – говорит директор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. – Более бюджетные скорее останутся на российских курортах». Есть и такое мнение: «В дорогих отелях Анапы можно и без пляжа прекрасно отдохнуть: там много развлечений для детей и взрослых. У нас Анапу на Турцию не поменял никто», – рассказал другой участник чата «Курилка ТурДома 2.0».

Редакция TourDom.ru выяснила, во сколько обойдется недельный отдых в отелях Анапы и Турции для двоих взрослых с 7-летним ребенком в июле. Рассматриваем варианты на all inclusive в пешей доступности от моря.

Тур в Турцию на 8 дней с проживанием в 3* гостинице на all inclusive можно заказать за 118 тыс. руб. Отель Bariscan Hotel 3*находится в Аланье в 250 м от моря, вылет из Москвы 4 июля. В 4* Citrus Plaza Hotel (пляж через дорогу) семья может провести неделю, заплатив 142 тыс.

За 170 тыс. доступен отдых в пятизвездочном Holiday Park Resort 5* в Аланье. А тур в популярный Kremlin Palace 5* предлагается в июле за 256 тыс. руб. В стоимость входят перелет из Москвы, трансфер, страховка.

Цены на проживание в 3* гостинице в Анапе с 5 по 12 июля начинаются от 51 тыс. руб. на троих. За такую сумму можно снять 3-местный номер в «Гранд Прибой» в Джемете, работающий на «все включено». Четырехзвездочный «Лазурный берег» предлагается за 84 тыс. руб., а «Город Мира Resort Spa Miracleon» 5* в Витязево обойдется в 135 тыс. на семью.

К стоимости проживания надо добавить расходы на дорогу. Большинство туристов добирается до Анапы на поезде или машине. Но возможны и комбинированные варианты – перелет в Сочи и трансфер на ласточке или автобусе. Авиабилеты из Москвы в Адлер с вылетом в начале июля можно купить сейчас за 21 тыс. руб. в обе стороны, итого на семью – 63 тыс. На поезде в Анапу можно уехать за 21 тыс., если выбрать купе, и за 17 – в плацкарте. Таким образом, отдых в Турции сопоставим по цене с отдыхом в Анапе, особенно если сравнивать высокобюджетные гостиницы и добираться на курорт на самолете через Сочи.

Ранее TourDom.ru писал, что проживание на вьетнамском курорте Нячанг экономичнее, чем на Кубани.