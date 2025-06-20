Израильско-иранский конфликт: как изменили планы авиакомпаний

Портал TourDom.ru проверил, не изменились ли в связи с закрытием из-за израильско-иранского вооруженного конфликта воздушного пространства над Ближним Востоком ранее анонсированные планы некоторых иностранных перевозчиков увеличить частоты полетов в Москву.

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Иорданская Royal Jordanian заявляла в мае, что с 1 июля добавит третий еженедельный рейс из Аммана в российскую столицу. Судя по актуальному расписанию на сайте авиакомпании, планы в силе, но сроки несколько сдвинуты: помимо вторника и пятницы, самолеты по маршруту начнут отправляться еще и по воскресеньям с 3 августа – на месяц позже.

А вот Ethiopian Airlines, как и обещала еще в феврале, добавила к четырем еженедельным рейсам из Аддис-Абебы в Москву пятый – по понедельникам, с начала июля. Билеты уже доступны в системах онлайн-бронирования.

Маршрут популярен у туристов как стыковочный. Через столицу Эфиопии удобно летать в Танзанию, ЮАР, на Сейшелы. Порой перевозчик предлагает выгодные по цене билеты в Южную Америку. Бывают хорошие скидки и на рейсы в Европу через Аддис-Абебу.

Из того, что авиакомпании не меняют планов или же незначительно их корректируют, можно сделать вывод, что на авиарынке надеются на скорое завершение ближневосточного военного конфликта. Тогда перевозчикам не придется огибать огромную зону закрытого воздушного пространства и тратить лишние часы в пути.

Ранее мы писали, что «Аэрофлот» готов оперативно возобновить рейсы в США, если будет достигнуто соответствующее соглашение с американской стороной.