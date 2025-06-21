Рейс AlMasria в Казань задержался более чем на сутки

Рейс LMU 6311 авиакомпании AlMasria из Шарм-эль-Шейха в Казань задержался более чем на сутки. В Египте застряли 60 туристов, в том числе семьи с детьми. Как пишут телеграм-каналы, пассажиры должны были отправиться в Россию еще 19 июня в 11 вечера, но рейс вначале перенесли, потом отменили.

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«Мотались в аэропорт и обратно с маленькими детьми и чемоданами, 2 ночи не спали», – рассказала одна из туристок.

Ситуация вызвала широкий резонанс, в нее пришлось вмешаться Росавиации. Представитель ведомства Артем Кореняко успокоил туристов:

«Рейс из Шарм-эль-Шейха в Казань вылетел в 08:30 мск (хотя это должно было произойти еще в 23:59 19 июня). Самолет приземлится в столице Татарстана около 13:20 мск. Находимся на связи с пассажирами».

Мы получили комментарий от российского представителя перевозчика. По ее словам, задержка не столь существенна – 27 часов, из которых 5 связаны с закрытием воздушного пространства.

«По расписанию рейс должен был вылететь 20 июня в 01:25, фактически вылетел в 07:00 21 июня. Задержка вызвана поздним прибытием резервного воздушного судна и введением плана “Ковер” в аэропорту Казани», – рассказала собеседница редакции.

Добавим, что временные ограничения вводились в Казани сегодня ночью – с 00:45 до 05:30.

Ранее мы написали, что Росавиация предупредила авиакомпанию AlMasria о возможном запрете чартеров в Россию на зимний сезон – 2025/2026. Причиной стали частые опоздания. Сейчас перевозчик выполняет перелеты из 14 российских городов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по 21 маршруту.

UPD

Рейс совершил посадку в аэропорту Казани в 13:03.