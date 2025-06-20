Европейская страна захотела возобновить прямые рейсы в Россию

Молдавия захотела возобновить прямые рейсы в Россию. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, его слова приводит ТАСС.

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На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) молдавская сторона подняла вопрос о возобновлении авиарейсов между Кишиневом и Москвой.

Старовойт ответил, что Россия готова рассмотреть вопрос выполнения перевозок в эту европейскую страну, «если не будет проблем с пролетом».

«Мы на низком старте. Мы всегда за дружбу народов и взаимодействие», — добавил министр.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Россия и Бахрейн взаимно отменят визы. Отмечается, что Россия — одно из основных направлений у туристов из арабской страны.