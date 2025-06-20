«Реально ошарашили». Путешественница описала странности Японии

Российская путешественница побывала в Японии и рассказала о странностях страны, которые ее «реально ошарашили». Свои наблюдения она описала в блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По словам автора, на улицах городов Японии нет урн. Она пожаловалась, что туристы вынуждены носить мусор с собой и выбрасывать его только в гостиницах.

«Удобно? Не очень», — резюмировала россиянка.

Кроме того, ее удивили современные и очень чистые туалеты, которые в Токио встречаются повсеместно. Она также отметила, что в любом отельном номере, каким бы маленьким он ни был, всегда есть ванна.

«Купание — это ритуал. Как иначе снять стресс после тяжелого рабочего дня?» — объяснила блогерша.

Она также рассказала, что в Японии есть мужские клубы, где посетители платят за разговоры с красивыми девушками.

«Им наливают, они флиртуют, улыбаются, делают комплименты. И клиенты платят за это огромные деньги», — отметила автор.

Ранее другая путешественница написала, что пришла в восторг от общественных туалетов в Японии. Ей понравились ультрасовременные унитазы с подогревом сиденья.