Туристам рассказали о безопасных маршрутах в Азии и на Востоке

С началом активных военных действий в Иране и Израиле россиянам приходится искать безопасные маршруты для отдыха. Турагент Наталья Калинина рассказала, где можно провести отпуск, не рискуя.

13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. Это привело к закрытию воздушного пространства над Ираном.

Многие авиакомпании были вынуждены изменить маршруты или вовсе отменить рейсы. Например, российские авиакомпании приостановили полеты в Израиль, Иран, Иорданию и Ирак до 26 июня.

В результате туристам пришлось вносить коррективы в свои планы, выбирая безопасные направления, чтобы случайно не оказаться в зоне боевых действий.

По словам турагента Натальи Калининой, сейчас провести отпуск без рисков можно на Мальдивах. Об этом она сообщила в разговоре с «Om1 Новосибирск». Добраться до курорта можно прямым авиарейсом из Москвы.

Также востребованы такие направления как Турция, Египет, Вьетнам.

Ранее сообщалось, что россияне, не сумевшие вылететь из Дубая из-за массовой отмены рейсов авиакомпании Air Arabia, оказались в отеле с крайне плохими условиями проживания. А Росавиация сообщила о 4500 россиянах, доставленных в Россию из ОАЭ.