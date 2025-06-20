Россиянин пожаловался на пробки на границе с Абхазией

Россиянин рассказал, к чему нужно готовиться, планируя отдых в Абхазии. По словам туриста, впечатление от отдыха портят пробки, цены и «разводилы».

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Россиянин посетил Абхазию и рассказал, какое впечатление у него осталось от отдыха. По словам мужчины, настроение от поездки начинает портиться уже на въезде в республику. Здесь туристов ждут многочасовые пробки, которые не стали меньше даже после открытия аэропорта в Сухуми.

«На ожидание на пограничном пункте в Псоу нужно закладывать примерно полтора часа. В выходные, по словам местных, очереди еще больше», - предупредил турист.

Также мужчина рассказал, что цены в Абхазии неприятно удивляют. Средний чек в кафе на одного человека составит 800–1200 рублей. Местная клубника продается по 400 рублей за килограмм, что не дороже, чем в Краснодарском крае.

Кроме того, россиянин посоветовал быть приезжим начеку, поскольку здесь грамотные «разводилы».

В целом турист остался доволен путешествием по Абхазии. Положительно впечатление у него сложилось от вида шикарных гор, теплого и чистого моря, немноголюдных пляжей.

Ранее жители Абхазии признались, чем их не устраивают туристы. Также сообщалось, что турист нашёл в Абхазии продукт, который сложно приобрести в России.