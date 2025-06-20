«Девчонки уходят в отрыв». Россиянин описал Хэллоуин в Великобритании

Россиянин побывал на празднике Хэллоуин в Великобритании и раскрыл подробности происходящего. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«В эту ночь все девчонки уходят в полный отрыв», — рассказал автор.

По его словам, британки нарядились в костюмы зайцев, кошек, ангелов и чертей, а также полицейских, летчиков и даже военных.

«Разумеется, все эти костюмы не имели ничего общего с реальной формой силовиков. Тут главный принцип был такой: чем меньше ткани — тем лучше», — пояснил он.

Путешественник добавил, что девушки вышли на улицы в откровенных нарядах, несмотря на холодную осеннюю погоду, и отправились танцевать и выпивать в ночных клубах.

Ранее этот тревел-блогер побывал на летнем карнавале в Роттердаме, Нидерланды. По его словам, большинство девушек разгуливали по улицам города в «крохотных купальниках».