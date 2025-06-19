Авиакомпания Air Arabia прекратила продажу билетов из ряда городов России

Туристы, купившие билеты на рейсы Air Arabia в Шарджу на июльские даты или туры в ОАЭ с этим перелетом, волнуются, что авиакомпания может продлить отмену перевозки. Ранее она сняла все вылеты в Россию до 30 июня, оставив только вывозные рейсы, которые выполняются в Москву и Екатеринбург до 20-го числа.

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«Зашла сейчас в приложение Air Arabia, а там до 1 августа все рейсы из Домодедово через Шарджу отменены», – написала в соцсетях пассажирка.

Некоторые обратили внимание, что из системы бронирования авиакомпании вечером 18 июня пропали билеты на июль.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, на сайте Air Arabia по состоянию на 17:00 19 июня не было продаж на рейсы из Москвы в Шарджу до 30 июля включительно, ближайшая дата, на которую можно купить билет, – 1 августа.

По маршрутам из Казани и Самары места на самолетах доступны лишь с 2 августа. А вот на направлении Екатеринбург – Шарджа ситуация получше: билеты продаются на любые июльские даты начиная с 7-го числа.

Редакция направила запрос в Air Arabia, ответ пока не поступил.

«У нас информация об отмене полетов Air Arabia в Россию только до 30 июня, – рассказали в "Русском Экспрессе". – Про июль пока нет сведений».

В случае снятия вылета в туроператоре предложат туристам альтернативы, например перелет в ОАЭ flydubai или (для регионов) отправление из Москвы другой авиакомпанией.

Туристы рассказывают, что им отвечают в службе поддержки Air Arabia.

«У нас должен быть вылет 2 июля из Казани через Шарджу в Мале. Дозвонилась до авиакомпании, говорят: "Статус рейса пока обозначен как подтвержденный". Но допустили, что его могут отменить. Если это произойдет, нам предложат три варианта: возврат денег на карту, ваучер, которым можно воспользоваться в течение года, или перенос даты».

Ранее российские туристы, застрявшие в Эмиратах, жаловались в Росавиацию, что их отправление домой на вывозных рейсах Air Arabia задерживается.

UPD. По данным нашего инсайдера, информация по полетной программе Air Arabia появится 20 июня.