Посетителей пляжа попросили не отвлекать ламантинов от секса

Офис шерифа штата Флориды, США, призвал посетителей местных пляжей не мешать ламантинам, плавающим на мелководье. Об этом пишет People.

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Шериф объяснил, что сейчас у морских животных идет брачный сезон: летом ламантины приплывают к берегу для спаривания. Их не нужно спасать или сообщать о них в специализированные службы.

Местные власти попросили не отвлекать ламантинов от процесса и не подходить к ним: во время спаривания животные могут быть агрессивными.

Согласно данным научно-исследовательского института Флориды, для размножения ламантины собираются в стаи, в которых самцы охотятся за одной самкой. Это может длиться несколько часов и даже дней.

Ранее сообщалось, что в США в искусственном закрытом озере неизвестным образом завелся ламантин, которого также называют морской коровой. Предполагается, что он попал в озеро из Атлантического океана по трубам, проложенным под землей.