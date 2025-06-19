Застрявшие в ОАЭ: туристы остались в шоке от предложения туроператора

В Дубае туристы из России столкнулись с неприятной ситуацией: из-за отмены рейсов авиакомпании Air Arabia в Россию, вызванной напряжённостью между Ираном и Израилем, они оказались заблокированы в ОАЭ. По словам Екатерины, одной из туристок, их группа из 15 человек должна была вернуться в Москву 16 июня, но планы сорвались.

© unsplash

По данным СМИ, авиакомпания Air Arabia временно отказалась от регулярных рейсов в Россию и обратно. Решение принято в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке». Компания продолжит выполнять вывозные рейсы.

В качестве временного пристанища туроператор предоставил им отель Sosial, который, по отзывам россиян, оставляет желать лучшего. Екатерина описывает его как место с сомнительной репутацией, где можно встретить странных людей, а номера пропитаны табачным дымом и кишат тараканами.

Несмотря на трудности, Екатерине удалось покинуть Дубай. Она утверждает, что добилась этого благодаря настойчивым звонкам туроператору и регулярным визитам в аэропорт. Однако, около пяти её коллег всё ещё остаются в ожидании вывозного рейса, надеясь на скорейшее возвращение домой. Air Arabia осуществляет только вывозные рейсы из ОАЭ, но количество мест ограничено.