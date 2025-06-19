РФ и Бахрейн планируют переход на безвизовый режим

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил увеличение туристических потоков между РФ и Бахрейном и указал, что страны рассматривают возможность перехода на безвизовый режим в кратчайшие сроки.

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«Наши страны рассматривают возможность перехода в самое ближайшее время <…> к безвизовому режиму. Это мощнейший фактор положительной обратной связи на развитие туризма, это готовность к новой, более высокой орбите нашего взаимодействия в сфере туризма»‎, — сказал Слуцкий, выступая в качестве модератора сессии "Россия - Бахрейн" на ПМЭФ.

Глава думского комитета обратил внимание, что Россия вошла "в пятерку самых популярных зарубежных направлений" у туристов из Бахрейна. По его словам, туристический поток из Бахрейна в РФ за 2024 года вырос на 8%.

Положительная тенденция складывается и в обратную сторону. Слуцкий подчеркнул, что "все больше россиян, особенно в последние 2-3 года, открывают для себя Бахрейн".

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