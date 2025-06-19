Кейптаун называют одним из самых необычных городов мира – и не зря. Здесь пингвины гуляют по пляжам рядом с туристами, а с июля по ноябрь к побережью подплывают гигантские южные киты. Их можно заметить даже с берега, не выходя в открытое море.

Обязательная точка маршрута – мыс Доброй Надежды. Это одно из немногих мест, где можно увидеть, как встречаются два океана: Атлантический и Индийский. Вода здесь, правда, холодная, поэтому Кейптаун – больше про активный и экскурсионный отдых, чем про купание.

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Сам город развитый, с хорошими ресторанами и интересной архитектурой. Но туристам стоит быть внимательными: в городе высокая преступность и есть районы, куда лучше не заходить. Несмотря на это, Кейптаун продолжает притягивать путешественников, сочетая дикую природу, историю и урбанистический ритм.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tonysibir.