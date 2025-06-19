Пропускную способность «Красной горки» планируют улучшить

Власти России и Белоруссии работают над расширением пропускной способности через пункт пропуска "Красная горка" на российско-белорусской границе в Смоленской области. Об этом заявил на круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

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«Согласно плановой работе, совершенствуем наше автомобильное транспортное сообщение. Сейчас работаем над расширением пропускной способности на "Красной Горке"»‎, — сказал он.

Зампред правительства связал рост туристического обмена стран с близостью народов России и Белоруссии.