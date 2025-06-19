Пять ошибок, которые не стоит совершать в Турции и Египте

Летний отпуск в Турции, ОАЭ, Марокко, Египте, Иордании или на Мальдивах — это всегда заманчиво и красиво: теплое море с невероятными кораллами и сотнями разноцветных рыбок, специи, причудливая восточная архитектура, мистические и загадочные пустыни и, конечно, шумные базары. Но у этой красоты есть свой культурный код, и он требует уважения. Мусульманские страны, даже самые туристические, живут по своим правилам — и некоторыми ошибками путешественники могут нечаянно задеть чувства местных, оказаться в неловкой ситуации или даже попасть в неприятности с законом. Вот что важно учитывать.

Открытая одежда — не просто невежливо, а рискованно

Короткие шорты, глубокие вырезы и топы на бретельках могут вызвать бурную реакцию — особенно вне пляжной зоны. В мечети или лавке в традиционном квартале вас могут банально не пустить или сделать замечание. В некоторых странах слишком открытая одежда может расцениваться как административное нарушение. Летом выбирайте легкие, но закрытые аутфиты: льняные брюки, длинные юбки, рубашки с рукавом. Даже на курорте важна скромность — и это вовсе не про ограничение, а про уважение к месту, куда приехали.

Любвеобильность не в почете

В мусульманских странах проявление чувств на публике — не просто не поощряется, а воспринимается как нарушение общественных норм. Объятия, поцелуи, даже если вы законные супруги, могут вызвать осуждение со стороны прохожих, особенно в более консервативных районах. В ряде государств за такие проявления нежности в общественном месте могут последовать замечания от полиции, штраф или даже административное задержание. Поэтому важно уважать местные традиции и оставить «телячьи нежности» для более приватной обстановки.

Неосторожные фото могут стать источником неприятностей

Фотографировать мечети, женщин в чадре, военных, полицейских и даже здания госучреждений — запрещено или крайне нежелательно. Особенно чувствительны к съемке женщины и дети. Перед тем, как сделать кадр, обязательно спросите разрешения, особенно в бедных или консервативных районах. Да и с дронами осторожнее: их ввоз и использование в ряде стран строго регулируется или вовсе запрещен.

Привычка к алкоголю — риск попасть на штраф

Даже если страна разрешает продажу алкоголя (например, Турция или Марокко), не стоит пить на улице, в общественных местах или на пляже. В ОАЭ и вовсе можно попасть под крупный штраф за пиво вне лицензированного заведения. Алкоголь покупают в специальных магазинах и пьют в отеле. А быть пьяным в общественном месте — серьезное нарушение. Лучше оставить вино на вечер, в ресторане с видом на море.

Незнание элементарных норм этикета

В некоторых странах мужчины не пожимают руки женщинам (и наоборот) — это не грубость, а традиция. Скромность в поведении, особенно на людях — норма. Также важно с уважением относиться к религии: не входить в мечеть в обуви, не фотографировать верующих во время молитвы, не ставить ногу на предметы, предназначенные для сидения. Туризм — это не только отдых, но и встреча с другой культурой. И чем внимательнее и деликатнее вы к ней отнесетесь, тем теплее она отзовется вам в ответ.