Когда появятся туры из Москвы в Пхеньян

Билеты на поезд можно купить самостоятельно, но попасть в страну – вряд ли. Человек должен обратиться к российскому туроператору, аккредитованному в Северной Корее, отдать документы на визу не менее чем за месяц до поездки, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

«Эта страна закрытая, поэтому к вопросу въезда стоит подходить серьезно», – пояснила директор владивостокского туроператора «Восток-Интур» Инна Мухина.

Предлагаемый из Москвы маршрут до Пхеньяна будет востребован, считает она, уже были такие запросы. Поездка занимает больше 8 дней, но при этом люди увидят всю Россию.

Впрочем, сесть на поезд можно не только в Москве, но и в Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Уссурийске.

«Вообще это самый длинный в мире железнодорожный маршрут протяженностью более 10 тыс. км», – сказала И. Мухина.

С 17 июня возобновилось движение международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, приостановленное 5 лет назад из-за пандемии.