Путешественница рассказала об отношении мексиканцев к русским девушкам

Тревел-блогерша Марина Ершова, посетившая Мексику, рассказала об удивительном и приветливом отношении местных к россиянкам. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге на платформе «Дзен».

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Во время пребывания в стране Северной Америки туристка описала местных мужчин фразами «флиртуют как здороваются» и «в Мексике ты не туристка, ты — икона».

Девушка призналась, что ее напугало такое внимание, так как толпы мужчин ходили за ней всюду.

«Я уже готовилась бежать, как один из них догнал меня и подарил чили в шоколаде. Просто потому что "ты прекрасная"», — вспомнила блогерша.

Главное, что Ершова поняла для себя в путешествии, — внимание к светлокожим девушкам из России в Мексике не равносильно тому, что они чего-то ждут взамен.

«Это просто их стиль жизни. Сделать комплимент — как сказать "привет". Проводить взглядом — ну, как не посмотреть, если красиво?» — рассказала блогерша, отметив, что даже женщины за прилавками магазинов могут похвалить внешний вид незнакомок. «Сначала ты смущаешься, потом привыкаешь. А потом возвращаешься домой и недоумеваешь, почему никто не хочет принести тебе ананас за "спасибо"», — поделилась путешественница.

Ранее Марина Ершова рассказала, к чему стоит готовиться россиянке, если она решиться выйти замуж за мексиканца. Она объяснила, что «русская душа» к страстным мужчинам из Мексики может быть не готова.